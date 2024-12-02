熱心太軟+雪糕！糖水舖外賣同放一盒融成水　港女嘔吐入院怒公審

外賣送餐固然便利生活，但不是所有食物都適合！日前有港女於飲食群組發文，指她於深水埗一間糖水舖叫外賣，不過店舖就將熱騰騰的心太軟和雪糕放到同一紙盒內，外賣員送達時「（雪糕）融曬」，她進食後更出現胃痛和嘔吐症狀，且「痛到路都行唔到」，需要去醫院求診。她不滿糖水舖處理外賣時沒有基本常識，怒斥「一凍一熱唔分開裝，垃圾」。



有網民認同樓主看法，「心太軟正常係要分開裝，包裝嗰個無常識」、「呢間心太軟熱嘢同雪糕一齊放，真係玩嘢」。不過有人認為樓主自身都有責任，「融晒都照食，真係唔知邊個無常識？」、「雪糕融咗後會有菌，你唔肚痛有鬼」。



有港女叫心太軟連雪糕外賣，糖水舖將兩者放在同一外賣盒令雪糕融化，她進食後感不適需入院求診。（《愛．回家之開心速遞》劇照）

外賣叫心太軟雪糕 糖水舖「放埋一齊」致融化

該女食客日前在facebook群組「飲食黑店大全(全港食店質素/價錢/服務關注組)」發帖，指於今年3月份在深水埗一間糖水舖叫外賣，選了心太軟連雪糕的甜品。她不滿店舖將心太軟和雪糕放在同一外賣紙盒內，以致外賣員送達時「（雪糕）融晒」。從她上傳的照片可見，糖水舖以1個外賣紙盒盛載心太軟和雪糕，熱力加速雪糕融化，雪糕更似是「融成水」。

心太軟連雪糕被放置於同一外賣盒內，熱力加速令雪糕融化似水。（FB「飲食黑店大全(全港食店質素價錢服務關注組)」圖片）

事主食後出現嘔吐 急需入院

樓主表示，她吃完甜品不久後便開始胃痛和嘔吐，之後「痛到路都行唔到」，需要前往醫院求診。她再上載1張醫生紙，證明自己身體不適需請病假1天，對此就直斥糖水舖「一啲基本常識都無，一凍一熱唔分開裝，垃圾」，並勸網民不要光顧，以免中伏。

事主上載醫生紙，批評糖水舖「一啲基本常識都無，一凍一熱唔分開裝」。（FB「飲食黑店大全(全港食店質素價錢服務關注組)」圖片）

網民意見兩極

帖文掀起網民兩極討論，有人質疑糖水舖不應為賺錢，勉強做生意，「甜品加雪糕都可以做外賣真係黐嘅，呢啲單唔做好過做，無雪糕（咪）俾第二樣（食物）」、「心太軟正常係要分開裝，包裝嗰個無常識」、「其實雪糕外賣唔係咩出奇事，自己超級市場買完行返屋企都已經15分鐘，睇住時間叫啲20-25分鐘以內到嘅咪得，呢間心太軟熱嘢同雪糕一齊放，真係玩嘢」。

網民質疑樓主：融晒你仲食？

惟更多留言質疑，樓主明知雪糕融化仍要進食，自身都有責任，「呢類甜品我覺得現場食會比較好」、「咁樣可以直接掉入垃圾桶，你仲可以放入口」、「雪糕融咗後會有菌，你唔肚痛有鬼」、「就算佢一開始有分開熱同凍咁入盒，其實裝埋一齊時，結果都係一樣」、「一係堂食，一係邊行邊食，你外賣返嚟傻，間鋪都傻，兩邊都有責任」。

樓主其後回覆指，糖水舖距離送餐地址只有10分鐘路程，形容「同你喺7仔買完雪糕返屋企無分別」，但言論仍引來他人質疑，「佢第一單送俾你可能係10分鐘，但你點知佢係咪送完俾其他人先到你？」、「雪榚有保溫袋都會融，除非保溫袋入面有乾冰可以保持溫度喺負18度，間糖水舖咁細間，你會預佢外賣雪榚俾到（乾冰）你嗎？」。

（facebook群組）