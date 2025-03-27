台灣人喜歡去日本，但有些行為卻容易惹火當地人。



一名網友分享，近期在日本電車站發現付費儲物櫃裡堆滿私人物品，卻未付費上鎖，其中一個物品，竟是台灣便利店販售雨衣的外包裝，讓她大罵「在日本遇到沒水準的台灣人」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

台灣遊客東京上野車站「超失禮行為」惹怒全場 日本站務員出手了（01製圖）

所有儲物櫃爆滿卻還這樣做 日本站務員也忍不住出手（點圖放大閱讀）：

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這名網友在社群平台「Threads」表示，近期在日本上野站，發現一個付費儲物櫃，裡面堆滿私人物品，卻沒有付費上鎖，她發現其中一個物品的外包裝，用繁體中文標示「雨衣」，是台灣便利店所販售的商品。

這名網友進一步說明，當時所有儲物櫃都是滿的，至少有10名旅客開啟該儲物櫃，發現裡面堆滿私人物品，讓她怒斥：

在日本遇到沒水準的台灣人，放置行李不付費就離開。

不少旅客向站務人員反映，最後該櫃子遭站務人員強制上鎖，原PO直呼「希望這個人可以順利拿到行李趕上飛機」。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示：

「之前在東京遇到這種沒水準的，我就直接幫他鎖起來了」

「身為同是台灣人當然要付錢幫他上鎖，不然被偷了怎麼辦？」

「我會付錢幫他上鎖」

「這種一律拿出來丟掉」

「都花錢去日本玩了，為什麼要省儲物櫃的費用？」

「太沒水準，連儲物櫃的花費都要省」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】