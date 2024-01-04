日本電車「1獨有文化」煩到令人崩潰　外國人移居多時都仍頂唔順

講究小細節的日式禮儀，是日本的一大特色。



然而，雖然很多時候日式的細膩服務，確實讓客人感到賓至如歸，不過近來日本媒體，也注意到有時不必要的禮節過多，造成他人不便的地方。

特別是歐美的客人，更是對某些文化無法認同，即使在日本住久了，都還是感到難以適應。

點圖看看連熱愛日本的外國人都無法接受的事：

+ 16

根據日本媒體「PRESIDENT Online」報導，許多歐美人來到日本生活，都認為日本環境整潔、服務優良，一般人也相對親切，公共交通工具都很準時，食物也很好吃。

也有很多人來到日本以後，和日本人交往結婚，非常融入在地。

不過，有一些外國人卻認為，日本社會文化有類似「不必要的禮節太多」、「太過在意他人想法」、「面對客訴太軟弱」等問題。

【延伸閱讀】日本搭電車「1動作」竟遭大媽當場打罵兼拍照：惡劣的中國人！（點圖放大瀏覽）：

+ 34

這是因為在日本，往往都是以「不要造成他人不愉快」為前提，採取主動迴避的行事原則，來避免客人產生糾紛。然而也正是因為這樣，讓歐美人認為，有時一些禮節、說明實在太過繁複了，好像把人當成小孩子，從零開始教導一樣。

好比像是坐個電車，常常都有自動語音，不斷播送「因為電車會產生搖晃，請握好把手」、「請大家靠攏坐，盡量挪出位子」、「在車門邊的旅客，請先下車到月台，讓車內其他旅客下車」等等，這些過頭的叮嚀，都是國外沒有的。

甚至也有外國人在日本待久了，依然不習慣這樣的模式，覺得公共場合的說明實在太多，感到十分煩人。

【延伸閱讀】台女於日本電車「激烈搖晃」跳勁舞 震撼乘客眼球 網民意見兩極（點圖放大瀏覽）：

+ 40

延伸閱讀：

史上第一人 13歲神童擊敗「俄羅斯方塊」：我感覺不到我的手指了

好意外！退伍士官長歡慶101歲 愛喝這款飲料竟成「長壽祕訣」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】