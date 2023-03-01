台女於日本電車「激烈搖晃」跳勁舞　震撼乘客眼球　網民意見兩極

擁有F級身材的台灣網紅兼插畫家泥泥學姐，除了擁有精湛的畫工外，那傲人的身材也是吸引不少男性粉絲的目光。



她早前在YouTube頻道分享一段影片，只見她在電車上開始跳舞，似乎連自己都覺得害臊，恥度破錶，影片一曝光隨即掀起網友熱議。

台灣網民直斥「丟臉丟到日本去」 點圖放大看看涉事影片截圖及更多泥泥學姐照片：

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泥泥學姐日前與家人赴日遊玩，過程中也在社交平台和大家分享自己的所見所聞，然而其後她就在YouTube頻道分享一段10秒鐘的影片，只見她本來坐在電車的椅子上，接著突然跳了起來走向門邊，開始手舞足蹈起來。

一旁的乘客見狀瞬間瞪大眼睛，對於她的行為感到吃驚，而她也越跳越害羞，最後完成舞步後便遮住自己的眼睛，似乎連自己都覺得尷尬。

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這段影片曝光在網上掀起熱議，有網友見直呼：「好敢跳，剛才你右手邊的妹子有嚇到。」

不過也有人認為，這樣在電車上跳舞的行為只不過是嘩眾取寵，說道：「丟臉丟到日本去！搞不懂現在年輕人想紅無所不用，搖頭。」

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