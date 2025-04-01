淫男闖女性車廂迫性交　23歲女反抗受襲　為保清白跳火車多處受傷

傷害無辜女性實在罪大惡極！印度1名男子強闖入火車上的女性專用車廂，對車廂內唯一的1名女乘客施襲，暴力毆打並試圖性侵她。女子為保清白，被迫從行駛中的火車上跳下。她雖然逃過淫狼魔爪，但卻全身多處受傷，傷勢嚴重，由途人送院治療。所幸經過治療，女子目前已脫離危險，並就事件報警。當地警方已就事件展開調查，現正通緝疑犯，暫時未有人被捕。



印度1名男子強闖火車上的女性專用車廂，試圖性侵1名女乘客，她為保清白被逼跳下火車。（示意圖，非涉事列車。GettyImages）

綜合印度媒體報道，事發於3月22日晚上，1名23歲女子前往泰倫加納邦塞康德拉巴德市（Secunderabad）維修手機，等手機修好後，她就前往火車站購票坐車回家。

淫狼闖女性專用車廂 挑落單乘客下手

女子當時選乘列車的女性專用車廂，及後車廂內另外2名女乘客在阿爾瓦爾火車站（Alwal）下車，整個車廂只留下她一人。之後有名年約25歲、身形瘦削的陌生男子突然闖入女性車廂，迫近女子並要求她提供性服務。

受害女子選乘女性專用車廂，卻仍難逃淫狼襲擊。（示意圖，非涉事列車。GettyImages）

為保清白躍下火車 全身多處受傷

女子拒絕後，即遭男子毆打。男子更試圖在車廂內性侵她，並想用暴力手段迫她就範。女子為保清白及避開男子的進一步襲擊，於是奮力將他推開，被逼在行駛中的火車上一躍而下。

當時列車正駛近貢德拉波尚帕利火車站（Gundla Pochampally），女子從移動中的火車跳出後跌落地，造成身體多處受傷。有途人發現女子受傷倒地，見她的頭部及身體多處受傷流血，於是通知鐵路部門及打電話求救，並將女子送院治療。女子頭面、右手及腰部嚴重受傷，所幸經治療目前已脫離生命危險。

女子經治療後脫離生命危險，並報警表明能夠辨認出意圖性侵她的男子。（示意圖，非當事人。GettyImages）

受害女子受雇於印度外賣平台Swiggy，任職經理。她於23日下午1時向鐵路警方報案，供出這名意圖性侵她的男子的外貌特徵，包括身材瘦削、膚色黝黑，案發時身穿格子襯衫等；她又向警方表明如見到他能夠辨認出對方。當地警方已就事件立案並展開調查，現正通緝疑犯，暫時未有人被捕。

（綜合）