長洲喜見慶賀結婚花牌　內地遊客讚有特色　網民：雖土氣但好喜歡

【長洲居民／花牌／傳統文化／原居民】香港村鎮或離島區每逢有特別喜慶事，原居民都會設立大型花牌公告天下，讓民眾一起感受到歡樂氣氛。有內地遊客近日在網上分享這種具香港特色的傳統文化，表示日前到長洲遊覽時見到岸邊放有一列慶賀結婚的花牌，大讚字體有特色、氣氛熱鬧之餘，亦驚訝長洲人結婚要向全島居民分享喜訊。帖文引來內地網民紛紛讚揚，「好喜慶啊」、「好獨特的地方文化」、「雖然感覺土土的，但好喜歡」。



有內地人近日在網上分享這種具香港特色的傳統文化，表示日前到長洲遊覽時見到岸邊放有一列慶賀結婚的花牌，大讚字體有特色。（小紅書圖片）

遊覽長洲見慶賀結婚花牌

該內地網民於小紅書以「在長洲結婚要全島廣播嗎」為題發文，表示到達長洲一下船出碼頭，就看到公布島上居民結婚喜訊的紅紙黑字花牌，大讚花牌字體「挺有特色」，「這些字彷彿自帶語音，可真熱鬧啊」。樓主驚訝長洲居民結婚要放置花牌大肆宣傳，表示「算是全島的喜事吧」。

從樓主上載的照片可見，碼頭岸邊放有一列慶賀結婚的花牌，上面寫着「甜甜蜜蜜」、「幸福美滿」、「百年好合」等祝福字眼，有2個大型花牌更掛在棚架上，慶賀兩對新人結婚。

樓主說，「這些字彷彿自帶語音，可真熱鬧啊」。（小紅書圖片）

內地網民讚：人情味濃

不少內地網民留言大讚，「設計的還不錯」、「好可愛，好特別的儀式，一定要保存」、「好好看的字體！人情味兒濃濃」。有香港網民表示，「傳統嚟㗎我哋呢邊，我係居民」、「普通居民給錢就能弄」、「每逢有大型活動都會掛這種花牌在上面」。

甚至有香港網民詳細解答，向內地網民介紹香港傳統特色，「全香港也有，在舊區/村落較為常見。不過一般都是比較正式的場合才用（例如：慶賀神誕節慶、開張誌慶及就職典禮），這種充滿人情味像留言板般使用，只在長洲和某些西貢村落見過）」、「有原居民的地方都會有，比如青衣、屯門、元朗都很多」。

樓主驚訝長洲居民結婚要放置花牌大肆宣傳，表示「算是全島的喜事吧」。（小紅書圖片）

網民分享另類花牌

有網民則分享另類創新花牌，包括男團MIRROR成員柳應廷（Jer）粉絲「柳炒（柳柳粉）」製作花牌，慶賀偶像推出新歌《月居人》；以及有居民「惡搞」踏入30歲仍是母胎單身朋友，祝賀生日快樂之餘，更借用日本BL漫畫《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》的句子，祝賀朋友「單身30年，轉職成為魔法師」，又為朋友徵求伴侶，貼上WhatsApp二維碼，期盼有緣人「掃code與他展開激情對話」。

有網民分享另類創新花牌，包括男團MIRROR成員柳應廷（Jer）粉絲「柳炒（柳柳粉）」製作花牌，慶賀偶像推出新歌《月居人》。（小紅書圖片）