內地女遊香港迪士尼與「豬仔」合照　做這動作被拒即感「被歧視」

不少主題樂園都會安排工作人員穿上玩偶服裝與遊客拍照，近日有內地女生前往香港迪士尼樂園遊玩時，就見到由工作人員扮演成的小熊維尼中「豬仔」角色與遊客互動拍照。她於是上前問豬仔「可否畀心」拍照，隨後在伸手輕觸豬仔耳朵時，豬仔跑開並「捂着眼睛哭」。工作人員解釋不可摸公仔頭及耳朵，而由於豬仔「反應巨大」，令女生感到「被歧視了一樣」。



不過，很多網民認為相關反應其實是豬仔「人設」，稱豬仔性格害羞，並直指女生誤會了他的舉動，「你誤解了他的人物性格」、「看描述感覺是在還原角色設定」。



有內地女生前往香港迪士尼樂園遊玩時，與「豬仔」角色互動後感到不快。（小紅書）

該內地女生在小紅書以「被港迪這個豬裏面工作人員壞了一天好心情」為題發帖，指日前到香港迪士尼樂園遊玩，其間發現動畫《小熊維尼》系列中的1個角色「豬仔」（Piglet）有拍照時段，可與扮演成「豬仔」的工作人員互動拍照。她稱「本來是不想去」，但見不算多人排隊，心想「不拍白不拍」便去拍照。

樓主與豬仔拍照時希望對方做出「畀心」姿勢，不過對方沒有回應。（小紅書）

樓主想豬仔「畀心」後輕觸豬仔耳朵

樓主與豬仔拍照時提出要求希望做出「畀心」姿勢，「（工作人員）可能是沒聽到，還是什麽也可能是個外國人在裏面，就是它現在這個姿勢」。從照片可見，樓主單手挽着「豬仔」右手臂，而「豬仔」舉起左手偏頭摸耳。

樓主聲稱以為豬仔在「畀心」，於是就伸手「摸着它一點點耳朵」，結果豬仔「反應巨大，真的超級大，跑到工作人員旁邊做那種委屈的姿勢」，而控場的工作人員提醒樓主「不能碰耳朵」。

樓主到迪士尼遊玩，卻因與豬仔合照一事感到「壞了一天好心情」。（小紅書）

樓主不滿豬仔大反應：感覺被歧視了

樓主向工作人員道歉，稱知道不能觸碰玩偶服裝的頭部，「但不知道不能摸耳朵」。不過樓主在帖文不悅指「豬仔」的行為令她感到相當尷尬，「這個豬還一直站在旁邊委屈就看着我之類的那樣子」，樓主指自己「畏畏縮縮」站在拍照區，「真的感覺被歧視了一樣」。當之後工作人員表示可以繼續拍後，樓主拒絕並離開。事後她仍感到不快，直言「這件事情真的讓我不是很開心」，並強調並非故意。

香港迪士尼樂園會安排工作人員穿上玩偶服裝。（「香港迪士尼樂園」FB圖片）

網民指動畫《小熊維尼》中「豬仔」角色性格設定是「特別膽小害羞」。（電影「小熊維尼之長鼻怪大冒險」劇照）

網民撐「豬仔」保留人設：很專業

帖文引起網民熱烈討論，有網民問樓主「請說明他樣子怎樣委屈」，而樓主就指「捂着眼睛哭瞟一下看一下，還有點往後縮」。

另外，似乎不少網民都不認為樓主「被歧視」，反指她不認識「豬仔」的「人設」，解釋「豬仔」角色性格設定是「特別膽小害羞」，而迪士尼工作人員扮演公仔時會盡量保留角色性格與遊客互動，「一看就是人設，迪士尼都很代入的，你可能太敏感了」、「你誤解了他的人物性格」、「看描述感覺是在還原角色設定」、「內膽很專業」「他性格就是害羞的小豬呀，他應該是害羞了」、「你摸他耳朵他不一定是討厭你，只是想做人設」、「姐妹可以去看動畫片，裏邊的小豬就是很害羞很社恐」。

（小紅書）