香港機場遺失八達通2天　賊人竟只用$X　內地男震驚：還挺節儉？

不少人遺失八達通後，八達通即被賊人「大使特使」，用盡餘額，但原來有例外？有內地男於網上發文表示，早前在香港國際機場遺失了八達通，當時餘額還有28元，他兩天後借了香港朋友的地址和手機號碼報失，沒料到收到退款訊息時，幾乎退了全部餘額，他驚訝問道：「撿到卡幾天過去，賊怎麼只花了8塊不到？」



有內地男於網上發文表示，早前在香港國際機場遺失了八達通。（資料圖片）

遺留八達通在增值機 5分鐘後折返已被偷

該內地男在小紅書以「撿到我八達通拿去用的賊還挺節儉？」為題發文表示，大學時在香港做過交流生1年，所以有一張實名個人八達通。前段時間，他從國外回家，坐飛機到香港，打算再轉乘巴士到口岸過關回內地。

內地男指出，乘巴士前他在機場使用八達通機增值，由於增值機不斷退回所入的紙幣，他只好放棄增值，但卻只拿回紙幣，忘記拿回八達通。他離開增值機發現八達通不在口袋，至跑回去只花了5分鐘，但八達通在此期間已被人偷走，當時卡內餘額還有28元。

內地男指出，離開增值機發現八達通不在口袋，至跑回去只花了5分鐘，但八達通在此期間已被人偷走，當時卡內餘額還有28元。（資料圖片）

報失幾乎獲退全部餘額 賊人兩天僅花6.6元

內地男續說，遺失八達通兩天後，找到香港朋友借出地址和手機號碼報失。報失兩天後，朋友收到手機訊息，八達通扣除相關手續費後，退款結餘為21.4元，退款通知書或支票將於約3個工作天內寄出。

內地男表示，獲朋友轉告手機訊息時，他被嚇倒，驚訝賊人只花掉6.6元，問道：「撿到卡幾天過去，賊怎麼只花了8塊不到？」他又說，本來該張八達通是打算用到只剩下一兩元再收藏紀念，結果「就被賊用了幾蚊當作垃圾扔了」，直言感到「心痛」。

報失兩天後，朋友收到手機訊息，八達通扣除相關手續費後，退款結餘為21.4元，換句話說，賊人只花掉6.6元。（小紅書圖片）

報失個人八達通手續費為50元 等於申請時按金

根據八達通網頁資料，申請個人八達通須繳付港幣200元，當中包括港幣50元可退還的按金、首次儲值額港幣130元及手續費港幣20元。若遺失了個人八達通或附有自動增值服務的租用版八達通，失主需付港幣50元報失費用（包括手續費及該卡之成本費），收費將會從按金中扣除。