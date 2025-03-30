裸體上門清潔！性感網紅2小時收費高達$7000　預約爆滿排到7月

竟有這麼多人花數千元看人清潔家居？原來暗藏「火辣秘密」！近日巴西1名情色平台的網紅推出特殊的上門清潔服務，顧客竟甘願花費約7,000港元請她上門清潔2小時，服務預約日期甚至已經排到7月底。而生意火爆的秘密，就是顧客可以要求她「裸體清潔家居」，並留在家中「一飽眼福」，故雖然價格高昂，仍有不少人想預約服務。



巴西22歲情色網紅塞勒斯推出「裸體上門清潔」服務，生意火爆。（「ellensallesreal」X圖片）

綜合外媒報道，巴西22歲女子塞勒斯（Ellen Salles）是成人網站OnlyFans的情色網紅，坐擁逾25萬名粉絲。近日她推出「裸體上門清潔」服務，結果大受歡迎，不但收到大量訂單，預約服務日期甚至已經排到7月底。

塞勒斯的特殊上門清潔服務大受歡迎。（「ellensallesreal」IG圖片）

顧客可花費要求塞勒斯裸體上門清潔。（「ellensallesreal」IG圖片）

鎖定高端客戶

塞勒斯表示，她去澳洲度假時發現有類似的私密清潔服務，受此啟發，回到巴西後便決定「創業」。她鎖定35至55歲高端客戶群組提供性感清潔服務，並陸續在聖卡塔琳娜州、聖保羅、里約熱內盧等地開展業務，當中以首都巴西利亞的訂單最多。塞勒斯坦言，不少顧客會在她清潔時在家中觀賞，她笑指這些人是「偷窺狂」，享受看她清潔家居。

2小時價格可高達6,800港元

這項特殊清潔服務要價不菲，每次約清潔2小時，而塞勒斯標明項目價碼，顧客可要求她穿着性感內衣搭配女僕圍裙，亦可要求半裸或全裸甚至指定服裝，價格視乎要求而定，一般介乎2,000巴西雷亞爾（約2,700港元）至5,000雷亞爾（約6,800港元）。塞勒斯強調服務期間「嚴禁肢體接觸」，同時她會帶同保安在旁，顧客最少要保持約2米距離，不可與她有身體接觸，且須先簽署合約同意相關條款。

塞勒斯每月僅接7至8筆訂單，月入卻已達到約5.4萬港元。（「ellensallesreal」IG圖片）

客戶包括5職業

塞勒斯稱現時每月僅接7至8筆訂單，月入已達到4萬巴西雷亞爾（約5.4萬港元），相當可觀。她又透露，她服務的客戶包括企業家、政治人物、律師、醫生，及知名職業足球員等。

（綜合）