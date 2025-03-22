台情色女網紅「高鐵上拍三點全裸照」捱轟　急自首求饒：放條生路

撰文：中天新聞網
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表示下次會「慎選地點」！台灣有位吳姓網美，挑228連假時搭高鐵拍「三點全露」的照片po上網，被外界撻伐。

她19日上網自首貼道歉啟事，求大家「鞭小力一點」。

台灣吳姓網美在網上分享高鐵上拍的「三點全露」照片捱轟。（Threads截圖）
台灣吳姓網美在網上分享高鐵上拍的「三點全露」照片捱轟。（X截圖）

社交平台以「露舌環」照片為主　但偶爾也有更大膽的「戶外露出照」（點圖放大瀏覽）：

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而整件事會爆出，是剛好在該班高鐵車次上的乘客，看到吳姓網美的行為，因此向媒體爆料，吳女也被查出，固定都會在社群網路上po出裸露影像，她眼見紙快包不住火，19日趕緊上X、Threads等社群「自首」，並po出道歉啟事。

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她寫道：「我錯了！我要舉手承認，我就是228當天在高鐵上拍攝露出系列的當事人，經深思熟慮後，我決定先刪除當時文章再出來道歉……這次選擇的地點是高鐵有許多未成年小朋友，我的行為也對高鐵上的乘客造成困擾，我要鄭重道歉，未來在拍攝野外露出系列的地點，也會更加謹慎地選擇，避免造成觀感不佳或者影響到他人。」

求各位大大給條生路，小的真的知錯了……開放留言區吐槽，但拜託鞭小力一點。

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