油站胖員工疑生病痛苦喘氣！台女嘲：扣你薪水　魔性笑聲惹怒全網

這有甚麼好笑的？台灣近日瘋傳影片，有私家車駛入桃園某油站的洗車間時，1名身型較胖的員工神情痛苦、不斷喘氣，此時車上女乘客竟拍片嘲笑，說「你洗車洗那麼痛苦呀」、「你好嗎？我扣你薪水哦」，還發出失控式「哈哈」聲，更將片段上載到網上作出嘲諷。帖文引起眾怒，網民狠批她「無知」、「殘忍」，台女刪除帖文後多次更改帳號名稱疑避風頭，其後疑在網上道歉，稱自己不成熟才拍攝。



被拍的油站職員獲得網民同事，其前同事指，他已在油站工作多年，因為身體問題正控制飲食和服藥，「他只要開始走路就會喘，但他需要這份工作，所以他多動（胖）我們不會說什麼」。



台灣社交網絡瘋傳影片，有油站職員疑身體不適表情痛苦，私家車上女乘客拍片嘲笑。（Threads影片截圖）

體胖職員神情痛苦 不停喘氣

台灣社交平台日前流傳影片，事發於桃園某加油站，有女生和友人駕車到站內洗車，片段可見，有名身型較胖的員工面露痛苦神情，單手扶住展示板撐着身體，之後扶在旁邊的櫃子上，不斷喘氣。

油站職員表情痛苦，女乘客竟說「我扣你薪水哦」。（Threads影片截圖）

油站職員表情痛苦，女乘客竟說「我扣你薪水哦」。（Threads影片截圖）

女生拍片恥笑：你洗車洗那麼痛苦呀？

車上女生拿手機拍片，車上傳出3把聲音，有男聲說「他是否不舒服呀？」，但其中1名女生狂笑說「你洗車洗那麼痛苦呀？」、「回家啦，收東西回家啦，不用洗」。男聲續說「他看起來是不舒服」，未料女生還接着說「你好嗎？我扣你薪水哦」。職員揚手示意車輛駛進來，女生崩潰式「哈哈哈」失控發笑，並發帖上傳影片。

網民：聽到笑聲整個都火起來了

事件被網民罵爆，網民認為該員工是身體不適，女生拍片嘲笑太殘忍，「這樣整車訕笑，聽了實在好難過，好擔心他會昏倒」、「聽到笑聲整個都火起來了，這有甚麼好笑的 ？」、「我在猜是甲狀腺或糖尿病很辛苦」、「可能是因為體型關係，勞動起來比較累而已，至少人家努力在工作啊，那兩個女的是在欠什麼」、「應該是過胖，我自己也有105公斤，雖然沒這麼嚴重，但是在勞動的時候會更容易累」。

女生被網民炮轟下刪除影片，但片段仍被備份流傳，她被網民「肉搜」後多次改社交平台帳號名。

油站職員痛苦地揚手叫車輛內進。（Threads影片截圖）

前同事：因為生病才這樣

部份網民聲稱是該油站的員工，透露被嘲笑的職員花名叫「胖胖」，「他一直都這樣，兩三年前高中時曾和他當過同事，是因為生病才這樣，他有在服用藥物治療了不用擔心！」、「他只要開始走路就會喘，但他需要這份工作，所以他多動（胖）我們不會說什麼」、「胖胖是個很認真工作的人，叫他去做什麼都會做，雖然會小小偷懶，麻煩不要亂取笑人家，很沒同理心，只會在私底下笑人家，怎麼不來自己做看看！扣什麼薪水，笑人家的小姐麻煩出來道歉！」。

另有自稱是油站附近便利店的員工指，胖胖每日都踩單車去購物，為人有禮，「總比那些好手好腳卻不願意付出的人好吧！努力做事的人不應該被嘲笑，而是值得尊重」。

疑當事人道歉 稱不夠成熟

其後有女網民承認自己是影片中其中1名女生，道歉稱「很抱歉對不起錯了」，稱自己不成熟、未經思考才拍攝。

（綜合）