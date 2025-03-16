道路阻塞九巴未能埋站上客　阿伯爆粗狂鬧　車長停車︰2蚊雞玩嘢

本港路窄車多，有時巴士難以泊在車站讓乘客上下車，乘客應該體諒。網上流傳1條影片，顯示九巴車長將車泊在何文田，同時離開駕駛座，站在車頭位置，乘客紛紛了解發生何事，車長怒斥其中1名年老男乘客，「嗰2蚊雞喺度玩嘢」，阿伯聞言反駁「邊係玩嘢？你係唔埋站呀嘛」。其他乘客立即「見義勇為」，你一言、我一語，「前面有架車喺度」、「等咗畀你，上到車咪算」、「抬人老X，講咩粗口」。



原來車長因前方有車無法泊在車站，阿伯要走多數步上車，拍片乘客更用文字指，阿伯甫上車立即爆粗「X！都唔知點揸車，泊得咁X遠」，車長解釋，阿伯反指「X！咁X躁就唔好揸車啦」，最後車長停車，要求所有乘客轉乘另1架巴士，惟在乘客勸喻下，車長再次開車，有乘客道謝「唔該晒司機」。



許多網民支持車長，「發火發得好」、「巴士車長如果因乘客滋擾或發覺自己本身身體唔舒服，有權唔開車」、「司機做得好，唔好等啲人以為搞事無成本」。



車長停車離開駕駛座，站在車頭位置，其他乘客以為故障，上層乘客甚至前往下層了解，車長指出「嗰2蚊雞喺度玩嘢」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

阿伯反駁「邊係玩嘢？你係唔埋站呀嘛」，車長指出「你老X，有車喺前面，我點X埋站？」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

巴士因路面情況未能埋站 阿伯爆粗指罵司機

樓主在facebook群組「車cam L（香港群組）」用文字解釋，事發3月15日大約中午12時，路線213D九巴駛至何文田嘉道理道車站，因前方巴士尚未開出，所以車長泊在近車站位置，繼而開門安排乘客上下車。

阿伯上車後爆粗指斥「X！都唔知點揸車，泊得咁X遠」，車長疑似爆粗解釋「前面架車未走，點埋站呀？」，阿伯反指「X！咁X躁就唔好揸車啦」，車長懷疑爆粗指斥對方「個2蚊雞，畀2蚊仲阿吱阿咗」，最後車長停車，要求所有乘客下車，轉乘另外1輛巴士。

其他乘客紛紛勸止。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

其他乘客紛紛勸止。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

影片直擊乘客調解 車長再開車

雙方對罵內容沒有拍下，僅是文字記錄，但樓主同時上載1條影片，長約1分鐘21秒，交代後續發展，車長停車離開駕駛座，站在車頭位置，其他乘客以為故障，上層乘客甚至前往下層了解，車長指出「嗰2蚊雞喺度玩嘢」，阿伯反駁「邊係玩嘢？你係唔埋站呀嘛」，車長指出「你老X，有車喺前面，我點X埋站？」。

其他乘客見狀紛紛勸止，「佢有架車喺前面，佢埋唔到」、「停咗畀你上」、「你又鬧人哋」、「抬人老X，講咩粗口」、「司機算啦算啦，唔好咁勞氣」。最後車長返回駕駛座繼續開車，有乘客道謝「唔該晒司機」。

在其他乘客調解下，車長回復冷靜，返回駕駛座繼續開車。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民支持車長︰佛都有火

大量網民力撐車長，「畀2蚊雞以為請咗私人司機」、「唔啱你心意就畀說話人聽……一唔係就X人老X……呢啲咁嘅X客……」、「呢單說明了真係『佛都有火』」。不過也有網民認為，即使乘客無理，司機也應該保持冷靜注重言行。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）