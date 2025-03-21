城巴阿伯大聲播抖音　車長斥︰用螢幕提咗3次　他咁反應笑死乘客

乘搭公共交通工具時要保持安靜，否則「面斥不雅」。有港男在網上表示，日前乘搭城巴前往銅鑼灣，其間下層有1名戴帽阿伯全程「睇抖音開到勁大聲」，車長之後按照燈號停車，繼而斥責「後面邊個咁大聲用電話，我已經用螢幕提咗你3次啦！」，阿伯立即「扮傻望後面」，港男見狀「忍唔住笑咗出聲」。



大量網民笑言「扮四圍望，以為係其他人」、「演技幾好」、「睇咩片咁入神，想分享埋畀車長知」、「車長做得好」。



戴帽阿伯全程「睇抖音開到勁大聲」，遭車長斥責「後面邊個咁大聲用電話，我已經用螢幕提咗你3次啦！」。（Threads圖片）

阿伯大聲播抖音 車長即指責

樓主在Threads表示，晚上乘搭路線25A城巴，由寶馬山前往銅鑼灣，有1名戴帽阿伯獨自坐在下層，沒有使用耳機或耳筒，欣賞抖音影片，「基本上落山成段路都聽到」。

巴士下山去到燈位，車長按照燈號停車，然後指責「後面邊個咁大聲用電話，我已經用螢幕提咗你3次啦！」，擺明是戴帽阿伯所為，樓主更指對方「仲要扮傻望後面」，自言「忍唔住笑咗出聲」、「大佬啊，X咗咪X咗囉」。

網民︰車長鬧得好，聽到都心煩

許多網民笑言「拎得影帝」、「係人都知係佢啦」、「車長鬧得好，聽到都心煩」，亦有網民指「無片無真相」。

（Threads）