女學生坐巴士倒瀉手搖飲品　合力清潔車廂　網民讚：好有責任感

保持車廂清潔是乘客責任。近日有女學生帶同已開封的手搖飲品坐巴士，她雖未有在車廂飲用，但因未察覺巴士轉彎，搖晃下一時失手打翻飲品，茶飲即時弄髒大片車廂地板。該學生承擔責任，與同學們合力打掃將車廂恢復清潔，事後亦拍片承認錯誤並表示「已清潔乾淨」請他人放心，獲網民讚揚有責任心，「有抹返有責任心」、「好過好多人」。



有女學生發帖指坐巴士失手打翻飲品，弄髒大片車廂地板，故與同學們合力打掃車廂。（「yingll_ouo」Threads影片截圖）

該中學生在社交平台Threads上傳照片及影片，表示「以後一定要留意巴士轉彎」。她指日前與同學們一起購買了手搖飲品，她喝了約三分一杯後就登上巴士，其間沒有在車廂中喝過。不過，當巴士準備轉彎時，她未有留意，一時失手打翻了手中已開封的手搖飲品，茶飲傾出弄髒了巴士地板。

意外打翻飲品 與同伴合力善後

從照片及影片可見，事發於巴士下層車廂尾座的5個相連座位處，地板上有大片米白色茶飲，疑因巴士移動，故水迹在地板漫延。而樓主與同學們齊心協力，用濕紙巾及紙巾清潔地面，隨後將紙巾團放進飲品杯中帶走。在她們清潔期間，可聽到樓主表示「唔怪得人哋話地鐵車廂不准飲食」、「我拎住咗咋，無飲到」。事後她又拍片說明已清潔好車廂，而從片中可見，地板恢復光爽。

樓主拍片證明地板恢復光爽。（「yingll_ouo」Threads影片截圖）

樓主：負返責任好啲

樓主在帖文表示已清潔乾淨，又留言指「有攞濕紙巾再抹多幾次」，並為弄髒車廂感到抱歉。有網民表示「其實落車前通知車長，總站會有清潔姐姐處理」，樓主留言解釋因為距離下車還有很多個車站，及不想麻煩他人，「自己搞出嘅大頭佛都係自己負返責任好啲呢」。

有網民提醒樓主「以後上車唔好拎啲冇得扭實嘅飲品，下次整到人嘅話，有時冇咁簡單㗎」，而樓主亦乖巧聽從，回應「我哋知㗎啦，唔該你」。

樓主將用過的紙巾團放進飲品杯中帶走。（「yingll_ouo」Threads影片截圖）

網民讚揚有責任心：好過好多人

另有網民就認為樓主雖弄髒車廂，但事後承擔責任，盡力將車廂恢復乾淨，故讚揚「好乖，肯抹返乾淨」、「好有責任感」、「這位女同學雖然唔小心整污糟咗，但會自行清潔返善後，值得一讚！好過好多人」、「所以點解唔好拎冇密封嘅嘢飲上車就係咁解，BTW有抹返有責任心」。

（Threads）