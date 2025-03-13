學生搭巴士倒瀉奶茶！屢向車長道歉　兼主動要求做1事獲讚有家教

勇於承認錯誤，確實值得表揚！有巴士司機在社交平台發文，指有學生乘車時不慎倒瀉奶茶，對方多次向他道歉，又詢問「部車上面有無地拖？我喺總站落車，一陣我自己清（理）返」。當聽到車上無地拖時，再對他表示抱歉，又主動拿出銀包想給予清潔費，樓主驚歎該學生具責任感，「呢個年代仲會主動認錯，仲想承擔返個責任嘅人真係少之又少」，遂發文表揚對方。



許多網民看過帖文後都讚揚該學生有家教，「就算係大人，好多人做錯事都側側膊扮無嘢，就算俾人發現都要死撐」、「肯認錯，仲要肯自己主動做清潔」，認為對方的確值得讚賞。有留言亦欣賞樓主處理方法，「樓主回應都情理兼備，亦以乘客安全為先，專業」。



有學生搭巴士時倒瀉奶茶，屢次道歉態度誠懇，司機公開表揚，「遇到個值得畀個like嘅中學生」。（threads圖片）

學生搭巴士倒瀉奶茶 主動要求自行清理

「遇到個值得畀個like嘅中學生」，該兼職巴士司機在threads發文，指日前駕駛期間透過望中鏡，發現車廂地面「成地都係奶茶」，所以乘客上下車時，他都有溫馨提醒小心地滑。他指，之後有名中學生上前向他表示抱歉，指剛才睡着了，不小心倒瀉導致滿地奶茶，又詢問樓主「部車上面有無地拖？我喺總站落車，一陣我自己清（理）返」。

學生兩度致歉 欲向司機支付清潔費

樓主指車上沒有地拖，並安慰對方：「唔緊要，你坐返低先。」當到達總站時，樓主形容學生樣子很擔憂，再度向他致歉，然後拿出銀包，稱「真係唔好意思啊，我畀返清潔費你啊」。樓主呆一呆，然後揮手拒絕，強調「呢部唔係的士嚟，唔需要收清潔費，我會跟返公司程序處理」，提醒對方下次小心便可。學生聞言似是想哭，再向他致謝，「真係唔該晒你」。

學生有責任感 巴士司機公開表揚

樓主事後在帖文表示，雖然倒瀉奶茶的確會對其他乘客造成影響，但就欣賞該學生勇於承擔責任，「呢個年代仲會主動認錯，仲想承擔返個責任嘅人真係少之又少」，同時理解對方不是有意倒瀉飲料，因而公開事件，表揚對方負責任的態度。

該學生乘車途中睡着覺，不慎倒瀉導致車廂地面全是奶茶。（threads圖片）

網民大讚有家教：呢個年青人有前途

許多網民大讚該學生有家教，「有家教嘅表現」、「知廉恥嘅學生一定要讚」、「聽到都好感動，呢個年青人有前途」、「肯認錯，仲肯自己主動做清潔」、「現在社會環境實在難得，希望佢下次小心啲」、「就算係大人，好多人做錯事都側側膊扮無嘢，就算俾人發現都要死撐」、「無心之失，只要態度謙卑，誰也不好意思再怪責下去」。

有網民讚揚學生具責任感，亦認為樓主處理手法暖心。（《阿索的故事》劇照）

司機處理手法令人暖心

有留言就分享曾遇具責任感學生的經歷，「我遇過個中學生喺地鐵嘔，佢個樣好唔舒服，都用僅有嘅紙巾抹車廂，我怕污糟無咩幫到，畀咗包濕紙巾佢抹手」，亦讚揚樓主處理方法暖心，「樓主回應都情理兼備，亦以乘客安全為先，專業」、「您也是個好好人的司機，感謝您的愛心」。

（threads＠lf_dennis_ykm）