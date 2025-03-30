慘！小野豬翻垃圾桶找食物　居民咁做盼牠離開：報漁農實死冇生

小野豬肚餓了！本港多個地區不時見到野豬一家大細出沒，有女子在網上發帖，稱有野豬一家幾口住在村口附近的叢林，最近1隻小野豬變「孤兒」獨自到其住所附近翻垃圾桶找食物，「報漁農實死冇生」，只好改裝垃圾桶令牠無法撞開，希望牠及時離開繼續生活。不少網民同情指「其實佢哋真係好慘 」，希望樓主別舉報，「佢哋搵唔到嘢食自然識返上山」。



小野豬撞倒垃圾桶，但發現蓋子無法打開。（影片截圖）

小野豬「變咗孤兒」獨自翻垃圾桶

野豬經常一家大細出沒，但也有小寶寶自己找食物的時候。有女生在社交平台上傳影片，指其住所附近出現小野豬，未透露地點。她指小豬一家幾口原住在村口電塔的叢林，「而家佢變咗孤兒，報漁農實死冇生」。因為小野豬會翻垃圾桶找食物，她便加以改裝「整咗個封口，佢撞唔出食物自己，離開返回野外」。

小野豬撞倒垃圾桶，但發現蓋子無法打開。（影片截圖）

小野豬撞倒垃圾桶，但發現蓋子無法打開。（影片截圖）

小野豬撞倒垃圾桶，但發現蓋子無法打開。（影片截圖）

影片所見，小野豬只有小狗般的體型，相信尚年幼，牠撞倒垃圾桶後找不到食物。現場有人聲說「走啦，冇嘢食㗎啦」、「開唔到㗎啦」，小野豬見未得手便走到一旁。

小野豬見法打開垃圾桶，放棄離去。（影片截圖）

樓主改裝垃圾桶，令小野豬無法撞開。（影片截圖）

網民籲勿舉報：搵唔到嘢食自然識返上山

網民大讚樓主，「不要舉報，幫助牠吧」、「趕返佢上山佢哋會知道」、「多謝你哋，佢哋搵唔到嘢食自然識返上山」、「豬仔快啲走」。網民又同情小野豬「其實佢哋真係好慘 」、「佢哋至係原居民呀」。

（綜合）