九巴乘客車廂剪指甲！司機開咪1句勸阻獲激讚　網民封：最佳車長

搭乘公共交通工具時，切勿做出騷擾他人的行為。有港男日前搭乘巴士，遇到有乘客於車廂內剪指甲，司機見狀於是開咪並以廣播提醒對方，「請乘客唔好喺車廂入面剪指甲呀」，又稱「好核突呀！」。涉事乘客被勸阻後沒再剪指甲，樓主因而發文公開讚揚巴士司機。



許多網民大讚司機「做得好」，「臨尾句好核突呀，簡直係畫龍點睛」、「諗起個畫面都覺得嗰個人尷尬，不過佢自己造成嘅」。有人覺得現今社會愈來愈多人於公眾地方做出無品行為，「從來都唔明白點解啲人要喺公眾地方做啲咁嘅嘢？」、「請尊重別人都尊重自己，私人事返屋先做」。



有乘客搭乘巴士時，於車廂剪指甲被司機開咪勸阻。（示意圖／資料圖片）

九巴乘客車廂剪指甲 司機開咪勸阻

該港男在threads帳號發帖，指3月13日早上搭乘九巴265M路線巴士，遇到有乘客於車廂內剪指甲，他認為對方行為沒有修養，質疑「同撩完鼻屎周圍彈無分別」。未幾，司機突然開廣播提醒「請乘客唔好喺車廂入面剪指甲呀」，又稱「好核突呀！」，而該乘客聽到廣播後，亦沒再剪指甲。樓主欣賞巴士司機勇敢發聲，遂公開讚揚對方。

該乘客在車廂剪指甲，司機即時開咪勸阻，兼稱「好核突呀！」。（示意圖／資料圖片）

網民激讚司機：做得好

許多網民大讚巴士司機「做得好」，「咁正嘅司機點解我遇唔到，成日都要自己出聲X」、「臨尾句好核突呀，簡直係畫龍點睛」、「諗起個畫面都覺得嗰個人尷尬，不過佢自己造成」、「呢啲司機要send email讚揚」、「近呢年多咗司機會爆咪講嘢，叫人睇電話睇片唔好開到咁大聲等等，可能多咗後生入行，好多都見義勇為發聲，係好事嚟」。

網民勸尊重：私人事返屋先做

有留言覺得愈來愈多市民在公眾場合做出缺德行為，「宜家啲人周圍剪指甲，搭巴士又剪，搭地鐵又剪，好X污糟」、「請尊重別人都尊重自己，私人事返屋先做」、「我試過行緊去搭地鐵，個阿姐一路行一路剪，勁驚佢彈咗（指甲）過嚟」。

不少司機都勇於發聲 制止乘客擾人行為

有乘客則分享曾遇過其他勇於發聲司機經過，「有次搭巴士，我坐上層突然聽到司機請下層一個乘客睇片用耳機，開頭佢好似熄咗聲，好快又播返，結果司機停埋一邊再請多佢一次，等佢熄晒先開車，當刻我心裏面拍爛手掌勁讚個司機」、「上次我搭269C，都係有個司機喺度叫幾次：『唔好喺車剪手指甲』，然後阿伯聽唔到繼續剪，後尾司機行去叫佢唔好再剪」。

有網民貼出照片，指曾遇司機於報站顯示屏作出「請勿剪指甲」的廣播。（threads圖片）

（threads＠taishiu）