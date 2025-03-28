中年男向途人借20元買水喝　港男1招擊退　網民：麥當勞有免費水

體育館、餐廳等地方，隨處也有免費水喝，不用特地問別人借錢買水吧。近日網上一段「借20蚊買水」影片再引起熱議，有港男於中環路經前往交易廣場的行人天橋時，遇到1名中年男子要求借20元買水喝，港男稱要帶他去中區警署，中年男立即拒絕並扭頭離開。



網民紛紛指出中年男行騙，建議遇着這類人一律報警，「20蚊買支水，一日如搵20個人問，又成功一日就400」、「見到呢啲咁慘嘅人，真係只可以報警幫佢哋」，又表示不少餐廳都有提供免費食水，「麥當勞、大家樂、大快活有免費水」、「阿叔叔，麥記有免費水斟，仲有紙杯供應」。



穿白色短袖上衣的中年男子在天橋上停留張望，尋找目標借錢買水喝。（「魚旦撈周圍影」YouTube影片截圖）

中年男向途人借20元買水喝

有網民近日於Threads轉載一段YouTube影片，片主提到事發於去年12月29日，下午4時40分左右，在中環前往交易廣場的行人天橋上，遇到有位中年男子「不斷向途人索取$20元購買水」。轉載影片的網民提醒大眾，「記得見到就報警！呢啲唔叫借，叫行乞」。

影片片長52秒，見到穿白色短袖上衣的中年男子在天橋上停留張望，尋找目標，見到片主後說了聲「excuse me」，片主問「有咩幫到你呀？」，中年男回應「可唔可以借廿蚊俾我買杯水飲呀？唔該你」，片主反問「廿蚊？」，中年男再重覆問「可唔可以借廿蚊俾我買支水飲呀？」。

片主提出帶中年男去警署，「過嚟呀過嚟呀，我帶你去中區警署，好冇呀？」，中年男即時說「哦咁唔使啦」，並扭頭離開。中年男隨後轉問1對外籍男女借錢，但被拒絕，片主追上前指出「喂，先生，公園有水機㗎，你可以去公園裝水飲㗎嘛，你唔好問人借錢啦，大佬好窮咩？」，中年男只敷衍回答「得啦」，影片就此作結。

中年男問片主：「可唔可以借廿蚊俾我買杯水飲呀？唔該你。」（「魚旦撈周圍影」YouTube影片截圖）

片主提出帶中年男去警署，中年男即時說「哦咁唔使啦」，並扭頭離開。（「魚旦撈周圍影」YouTube影片截圖）

中年男隨後轉問1對外籍男女借錢，但被拒絕。（「魚旦撈周圍影」YouTube影片截圖）

片主追上前指出，「喂，先生，公園有水機㗎，你可以去公園裝水飲㗎嘛，你唔好問人借錢啦，大佬好窮咩？」。（「魚旦撈周圍影」YouTube影片截圖）

中年男只敷衍回答「得啦」。（「魚旦撈周圍影」YouTube影片截圖）

網民建議報警 又指快餐店有免費水提供

網民批評中年男行騙，「喺7仔買支水也不用廿蚊吧」、「當真係拎銀包出嚟，到時就唔係20蚊」、「真係冇錢入去商場廁所飲水龍頭水囉，扮乜嘢冇水飲，真係咁窮仲要買樽裝水？」。

不少網民提出應對方法，「見到呢種情況，一係閃人，一係報警」、「即刻反問佢借車錢」、「20蚊買支水咁富貴，你話我都買唔起」、「我會叫佢去麥當勞斟水飲，又唔使錢」、「真係厚顏無恥，一枝水都不用$20，我會叫佢搵警察幫佢」。

網民指出，不少餐廳都有提供免費食水，「我會叫佢去麥當勞斟水飲，又唔使錢」。（Threads圖片）

網民指中年男經常中環出沒行騙

有網民指出，中年男不時在中環出沒行騙，「佢成日都喺度，有日同同事食飯路過，同事係外國人唔知佢係騙子即刻畀咗$20佢，佢見同事畀得順攤就叫畀多啲」、「呢條友住長洲，試過喺中環碼頭等船，佢都問我攞錢，當然無理佢！」。