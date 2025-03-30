緬甸地震｜「超強YouTuber」揭父母姊姊在曼谷　緬甸親戚仍失聯

緬甸28日下午2時20分發生規模8.2強震，相隔約12分鐘左右，又發生規模6.4地震，造成各地災情慘重。



YouTuber「超強」在限時動態中表示自己的家人前一天才抵達曼谷，還有親戚在緬甸失聯，他為此感到擔心。

台灣網紅超強在YouTube上有逾42萬人訂閱（IG@rene_superawesome）

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28日緬甸發生規模8.2強震，導致大量建築倒塌，災情頻傳，已造成1644人死亡，另有3480人受傷，連泰國曼谷和大陸雲南都能感受到劇烈震動。而YouTuber「超強系列」坦言自己的家人前一天才抵達曼谷，還有親戚在緬甸失聯，他為此感到無比擔憂。

超強昨日在限時動態中，透露自己的爸爸、媽媽和姊姊前一天才剛到曼谷，沒想到接著就發生緬甸強震，讓他十分擔心，不過幸好後來家人有傳訊報平安。面對災難，超強也感嘆說：

地球真的要壞掉了，怎麼會在這種地方發生如此大規模的地震？願所有難民能夠早日獲救，度過這次難關。

此外，超強也在限動轉發各地災情慘狀，並表示自己目前還沒聯絡上人在緬甸的親戚，並表示：

保佑人都平安，希望只是電線被震斷。

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