緬甸7.9級地震｜波及泰國！還應到曼谷旅遊嗎？當地人揭交通現況

緬甸中部於28日中午發生芮氏規模8.2強震，遠在震央千里之外的泰國曼谷也深受影響，不少近期要至曼谷旅遊的民眾憂心，當地現況是否適合觀光？



對此，定居於泰國及現於曼谷旅遊的網紅們也在社群上分享相關資訊，指出許多店家仍有營業，但部分公共交通仍暫時關閉，住宿方面則要留意高樓層酒店的結構是否安全。

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目前於泰國定居的台灣人Jenny Yang在社群平台Threads上整理當地食衣住行的現況，評估目前到曼谷旅遊是否安全、便利。

她表示，主要商場如Siam Paragon、CentralWorld、EmQuartier、IconSiam目前已恢復營業，臥佛寺、洽圖洽市場等知名觀光景點因未受地震波及，仍正常開放，想體驗遊船、按摩SPA或高空餐廳等旅遊項目的話，目前同樣不受影響。

交通部分，蘇凡納布機場（BKK）與廊曼機場（DMK）的航班起降正常，但為避免突發狀況導致手續延誤，盡量提早抵達機場較好。而目前曼谷大部分的BTS及MRT皆恢復運行，只有MRT黃線與粉紅線仍處於暫時關閉的狀態。如要利用計程車、Grab、嘟嘟車往返景點都沒問題，不過可能要留意附近是否有道路仍在封閉狀態。

至於酒店住宿，她表示，雖然大部分酒店都已確認安全，但某些高樓層房間可能會進行額外檢查，在入住前還是要向業者確認，是否有受影響。

緬甸發生7.7強震，連泰國曼谷也受影響，不少在地華人在網上分享觀光現況。（Threads截圖）

緬甸發生7.7強震，連泰國曼谷也受影響，不少在地華人在網上分享觀光現況。（Threads截圖）

緬甸發生7.7強震，連泰國曼谷也受影響，不少在地華人在網上分享觀光現況。（Threads截圖）

而目前在曼谷旅遊的李凡也分享自身經驗，他所住的旅館僅5層樓高，地震時，3樓的晃動程度大。因餘震仍有風險，若要到曼谷旅遊，建議住在5層樓以下的旅館較安全，並盡量住在市中心，至少步行就能解決吃喝等需求，也要確認住宿酒店的水電是否有正常提供或限制使用。

觀光方面，他表示許多店家、餐廳小吃攤販、按摩店、夜店皆有營業，但仍建議去沒有高樓或空曠地區的景點較安全。由於交通可能較壅塞，路程多抓1至2小時比較保險。

最後，他也貼心提醒，在旅遊途中可多對泰國人釋出善意的微笑或擁抱：

我第一次看到泰國人驚嚇惶恐，可分享地震經驗做國民外交，讓他們更安心。

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