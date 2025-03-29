緬甸地震｜曼谷高樓吊臂砸地面　工人被拋出慘死　緬甸寺廟秒倒塌

緬甸3月28日發生強烈地震除了造成當地嚴重死傷，也讓鄰近的泰國災情慘重。



曼谷一棟超過20層樓的工地大樓，就被拍到樓頂吊臂從高空狠砸地面，還有工人被拋飛墜樓。

曼谷一棟超過20層樓高的工地強震時吊臂甩落，工人當場墜樓慘死。（X影片截圖）

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據泰媒綜合報道，意外發生在曼谷恰圖恰（Chatuchak，又譯乍都乍或翟道翟）地區，一棟名為NICHE MONO Bang Pho的超高樓公寓興建現場，強震當時有民眾拍到，樓頂游泳池大量的水不斷往外溢出，形成一道道的瀑布。

在大樓右側的紅色吊臂，還被劇烈搖晃震到斷成兩半，瞬間從高空往下墜。混亂當中，還看到一名工人從操作室飛了出來，最後墜地死亡。許多直擊民眾見狀不斷驚呼，極為恐慌。有消息指出，死者為37歲的操作員。

另外，緬甸第二大城曼德勒（Mandalay）當地最大佛寺之一的馬索耶因寺（Ma Soe Yein Monastery），也被拍到瞬間倒塌的驚人景象。只見許多僧侶逃出戶外避難，但沒多久，數層樓高的寺廟就整棟崩落地面。

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