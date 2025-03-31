裸女大鬧機場影片瘋傳！自稱「迪士尼公主」　身份曝光揭心酸原因

她到底經歷過甚麼事？社交平台「X」（前稱Twitter）近日瘋傳1段影片，顯示美國德州達拉斯沃斯堡國際機場（Dallas Fort Worth airport）有全裸女子暴走大鬧，除了潑灑液體、砸毀電視、刺傷及咬傷他人、毆打工作人員，又自稱是「維納斯女神」、「迪士尼公主」等，最終被警方拘捕。



據報該女子疑有精神問題，她被捕後向警方表示當天「忘記服藥」，瘋狂背後原來另有來情，處境令心感到心酸。



美國德州達拉斯沃斯堡國際機場有全裸女子暴走大鬧。（影片截圖）

全裸女子大鬧機場

綜合外媒報道，事發3月14日。網上流傳影見到，該女子在機場內脫光衣服，在全裸狀況下情緒失控大吵大鬧，手持膠樽高呼「我會說所有語言」，隨即在現場潑水並拋擲膠樽，有男途人上前制止，亦遭到潑水。

除了潑水，女子還作出各種古怪行為，包括砸毀電視、大力動臀部、瘋狂蹦蹦跳跳跳，更高喊髒話，引來途人圍觀，有多人取出手機拍攝。現場有1名男保安一路跟隨及勸阻女子，但女子沒有理會，最終警察到場將她拘捕。

女子脫光衣服作出各種古怪行為。（影片截圖）

有男保安跟隨及勸阻女子，但女子沒有理會。（影片截圖）

有男保安跟隨及勸阻女子，但女子沒有理會。（影片截圖）

有男保安跟隨及勸阻女子，但女子沒有理會。（影片截圖）

自稱「迪士尼公主」 打砸傷人被捕

據報道，女子聲稱與8歲女兒一同旅行，但她在機場內1間餐廳內突然發狂，餐廳經理試圖制止，被她搶來鉛筆刺頭部與臉部，並咬傷手臂，造成瘀傷及皮膚破損；女子其後還攻擊另1名機場工作人員。據指，警方到場發現涉事女子時，她全身都有血迹，但並沒有受傷，血迹來自其他人。

報道又指，女子被捕後自稱是「迪士尼公主」、《小魚仙》的愛麗兒（Ariel）、「維納斯女神」等。

女子被捕後自聲是「迪士尼公主」等虛構角色。（影片截圖）

疑有精神問題 稱忘記吃藥

據報女子被捕後向警方表示當天「忘記服藥」，但沒有說明是哪一種藥物。警方最初以精神健康問題為由將她拘留調查，目前已指控她使用致命武器暴力傷人。

網民分析可能另有內情

事件引來網民關注，不少人驚呼誇張，惟也有網民分析女子失控原因，除了精神病問題，也可能出現「震顫性譫妄」（Delirium tremens）症狀（戒酒而引起的譫妄狀態）患者通常會出現躁動，也可能出現幻聽幻覺、意識混亂等，直言如果自己身處現場，也不敢對女子作出任何行動。