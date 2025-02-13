全裸港女馬路暴走影片瘋傳！怒摑男友咆哮：報警拉我啊　後續更狂

情侶吵架，也要注意場合和行為！本港網絡瘋傳1段影片，指有一對情侶深夜在馬路上吵架，其中女方脫至全裸怒摑男方一把掌，並不斷逼迫男方報警，「搵人報警救你啊！你唔係好慘好委屈㗎咩？」。男方未有回應，與女方拉開距離，女方則步步進逼，最後更伸手扯住男方。



影片引來網民嘩然，「（女方）個氣場好勁」、「好強」；但也有網民批評女方行為離譜過火，「點解一有乜事就係街全裸鬧交？」、「嘈到咁激，遲早散」。



本港網絡瘋傳1段影片，指有一對情侶深夜在馬路上吵架，其中女方脫至全裸怒摑男方一把掌，並不斷逼迫男方報警。（影片截圖）

全裸港女馬路怒摑男友：報警啊！

這段「全裸港女馬路暴走」影片2月12日（星期三）起在本港多個網上群組、討論區流傳。影片見到，當時正值深夜，該對情侶站在馬路中央爭執吵架，其中女方脫至全裸只穿拖鞋，怒摑男友，大聲質問「點啊！」，現場有女聲勸止，「唔好大嗌喎小姐」。有女途人經過見狀馬上跑開。

該對情侶站在馬路中央爭執吵架，其中女方脫至全裸只穿拖鞋，怒摑男友。（影片截圖）

該對情侶站在馬路中央爭執吵架，其中女方脫至全裸只穿拖鞋，怒摑男友。（影片截圖）

該對情侶站在馬路中央爭執吵架，其中女方脫至全裸只穿拖鞋，怒摑男友。（影片截圖）

男友被打摑後往後退，與女方保持距離對峙。（影片截圖）

男友被打摑後往後退，與女方保持約5個身位距離對峙。女方則要求男方報警，怒吼：「嚟啊！大街大巷除晒衫你仲唔報警？搵人嚟救你啊！你唔係好慘好委屈㗎咩？搵人拉我仲好啦。」

見男方未有回應，女方往男方方向前行步步進逼，邊行邊說：「拉我啊！搵人報警救你啊！」。待走近男友，女方即伸手扯着男方，另一把女聲再大喊「唔好嘈呀」，影片至此結束。

見男方未有回應，女方往男方方向前行步步進逼。（影片截圖）

見男方未有回應，女方往男方方向前行步步進逼。（影片截圖）

見男方未有回應，女方往男方方向前行步步進逼。（影片截圖）

網民：女方氣場好勁

網民看過影片震驚，「（女方）個氣場好勁」、「好強」、「冇衫着都不落下風」、「條仔一睇就知係廢，無晒男人尊嚴」、「年輕就是任性」。

不過也有網民批評女方行為離譜過火，「點解一有乜事就係街全裸鬧交？」、「嘈到咁激，遲早散」、「郁啲就玩除衫除褲……正正經經同佢分手算啦」。