驚！18歲少女「全裸行馬路」被撞飛拖行　震撼片瘋傳　揭悲傷內情

過馬路要小心！社交平台X（前稱Twitter）瘋傳1段影片，指墨西哥有18歲女生全裸在繁忙馬路上行走，結果被私家車撞到及拖行十多米，肇事車輛更不顧而去，女生則需緊急送院搶救。女生詭異的舉動引起當地民眾關注，揭開了事件的悲傷內情，警方則調查意外過程，並追緝在逃車輛。



墨西哥有18歲女生全裸在繁忙馬路上行走，結果被汽車撞到。（影片截圖）

全裸女子過馬路被撞倒拖行

這段「全裸女子過馬路」影片自11月12日（星期二）起在Twitter流傳。影片見到，事發時正值夜晚，馬路上車來車往，但有1名全身赤裸女生突然走出馬路，與行車方向一致地前行。

有名全身赤裸女生突然走出馬路前行。（影片截圖）

私家車撞倒女生後不顧而去

女生在車流中穿梭，不場車輛駛近時都減速避免碰撞她，但女生則沒有為意交通情況，繼續大步前行，最終左側車道被1輛私家車撞倒後拖行十多米，更疑似被車輪輾過。私家車撞人後未有停下，即時揚長而去，留下受傷女生躺在地上。

女生在車流中穿梭，有車輛駛近時都減速避免撞倒她。（影片截圖）

女生在車流中穿梭，有車輛駛近時都減速避免撞倒她。（影片截圖）

女生在車流中穿梭，有車輛駛近時都減速避免撞倒她。（影片截圖）

女生受傷躺在地上,，肇事私家車卻不顧而去。（影片截圖）

調查揭悲傷內情

據報道，事發11月9日（星期六），地點是墨西哥蒙特雷（Monterrey），捱撞的女生現年18歲，名叫珍妮絲（Luz Janeth），事後被送到醫院接受搶救。

警方正調查案件，並追緝在逃車輛。據當地媒體報道，珍妮絲本身在1家酒吧工作，案發當晚突然被解僱，隨後她赤裸在馬路行走並發生車禍。珍妮絲男友表示，當晚11時曾致電給她，想到酒吧接她下班，但電話一直無人接聽，沒料到會發生如此失常的事故。