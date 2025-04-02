女學生搭巴士忘增值八達通　3名長者湊錢幫付車資　網民：好有愛

香港也有很多善心長者！有女學生於網上發文分享好人好事，她早上乘巴士上學，上車時才想起忘記增值八達通，她拿着一張50元紙幣詢問1名婆婆乘客可否「唱錢」，但對方也沒有散銀。正當她手足無措之際，車廂後排有3名公公婆婆「夾錢」幫她湊夠車資，她感動得向公公婆婆鞠躬致謝，形容「啲眼淚真係忍唔到」。



帖文引來網民留言讚賞，「呢啲就係真正嘅香港人喇」、「你好有禮貌好識感恩！畀着係我幫到你，我都會好開心！」、「希望多啲人睇到，好多老人家都好有愛」。



女學生乘巴士上學忘記增值八達通，車廂後排有3名公公婆婆「夾錢」幫她湊夠車資。（《學校2021》劇照）

女學生搭巴士忘增值八達通

該女學生於Threads發文指出，「其實香港人真係好有愛」。她憶述早上乘巴士上學，上車時才想起忘記增值八達通，打算改用支付寶（AlipayHK）時，「佢部機好似壞咗」，於是打算用現金支付，但打開錢包才發現只有1張50元紙幣，連散銀包也忘了帶。

女學生拿着50元紙幣詢問身旁的婆婆可否「唱錢」，怎料婆婆只有1張100紙幣，女學生形容當刻心情，「我就真係勁手足無措，完全唔知點算好，架巴士又已經開走咗」。

女學生直言「超感動」，向公公婆婆鞠躬致謝後就站在角落，聽到公公婆婆說「幫到人自己都開心！」。（《不能說的故事》劇照）

3名公公婆婆夾錢幫付車資

女學生徬徨焦急之際，車廂後排有3名公公婆婆突然提出「我哋一齊畀啦」，然後就各自拿出錢包中的硬幣給她付車資。女學生拿着50元紙幣，不知道應如何分給公公婆婆時，「佢哋唔肯收嗰50（元），係咁話唔緊要」。

女學生直言「超感動」，向公公婆婆鞠躬致謝後就站在角落，聽到公公婆婆說「幫到人自己都開心！」，形容自己「啲眼淚真係忍唔到」。女學生下車經過公公婆婆身邊時再鞠躬致謝，「佢哋就笑住叫我快啲返學」，她於文末感激道：「多謝呢4位公公婆婆。」

文引來網民表示，不少長者都懷有善心，並非人人都是「X老」。（《重返20歲》劇照）

網民：唔係個個老咗都係X老

帖文引來網民表示，不少長者都懷有善心，「呢單嘢就證明香港大部份長者心地好，好照顧年青人」、「婆婆講得啱吖，幫到人自己都開心，祝幾位婆婆開心健康」、「我相信公公婆婆都會成日搭呢架巴士，有時間撞下佢哋，可以畀返錢佢哋，如果撞唔到就幫下一個有需要嘅人，傳開去都好開心㗎」，又建議女學生可使用手機應用程式增值，「其實用八達通app即增值咪得」。

有網民分享獲別人幫助的經歷，「我都試過，上到巴士先發現八達通唔夠錢，身上又唔夠散紙，要搵其他乘客唱，有對年輕情侶畀咗$20我，我想PayMe/畀返手上散紙佢哋（其實我係爭幾蚊就夠），佢哋都話由佢唔收，香港其實真係好多好心人」、「我中一嗰陣有一次八達通冇錢，我叫佢下一個位放我落車，然後佢（司機）好好人直接唔收我錢」。