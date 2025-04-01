尖沙咀天價意大利雪糕Gelato專門店　女職員狂舔雪糕勺　店方回應

食肆最重要乾淨，員工更應保持衛生。有港女在網上表示，在尖沙咀自家製手工意大利雪糕（Gelato）專門店「Dood Bottega Gelateria」目擊驚人一幕，看到1名女職員「每個味都剷一次，然後逐個匙舔」，當場拍片作證，事後傳送給店方反映情況。



網民看片後都嘩然，指該店雪糕屬天價，詎料店員這樣做，儼如叫顧客「食口水尾」，直斥「好嘔心」、「舔雪糕師」，又質疑「是咪員工福利嚟？」。



樓主其後在留言上載店方回覆，「Dood Bottega Gelateria」表示經查看閉路電視後，片中同事「喺收店前洗雪糕匙前咁做」，一般而言，「每晚洗（乾）淨雪糕匙後，都會用100%酒精消毒抹乾淨，再放入雪櫃，第二天早上再消毒一次備用」；收到影片後「立即回店進行徹底消毒和清潔」，並向有關同事發出警告信，公司為事件深感抱歉，「但不用擔心任何食安和衛生問題，所有設備和器具，使用前必用100%酒精消毒」。



「Dood Bottega Gelateria」負責人簡先生回覆《香港01》查詢時表示，店員每晚都會使用日本食用級酒精消毒抹乾淨雪糕匙，事件發生後已丟棄相關雪糕用具，並已辭退涉事兼職店員，日後亦會加強培訓員工衛生意識。



樓主直擊女職員「每個味都剷一次，然後逐個匙舔」。（Threads影片截圖）

港女主直擊雪糕店女職員「每個味都剷一次，然後逐個匙舔」。（Threads影片截圖）

女職員食到津津有味。（Threads影片截圖）

標榜「香港唯一真正的自家製手工意大利雪糕」

涉事雪糕店「Dood Bottega Gelateria」位於尖沙咀梳士巴利道18號K11 Musea 人文購物藝術館 ，以「香港唯一真正的自家製手工意大利雪糕」作招徠，不時在社交網站發出帖文，標榜使用不同頂級水果製作雪糕，例如日本佐賀淡雪士多啤梨、靜岡溫室皇冠山印級蜜瓜，有網民雪糕球最低索價69元，最貴高達298元，有人形容可能是全港最貴雪糕。

涉事雪糕店「Dood Bottega Gelateria」使用的雪糕勺。（facebook專頁「Dood Bottega Gelateria」圖片）

樓主目擊︰女職員「每個味都剷一次，然後逐個匙舔」

樓主在Threads上載影片，顯示「Dood Bottega Gelateria」1名女職員正舔雪糕，樓主形容「每個味都剷一次，然後逐個匙舔」，呼籲大家小心，同時將影片傳送給店方。

大量網民討論事件，「加咗料？」、「咁樣無勇氣再食」、「食物安全問題」、「食阿姨口水」。

涉事雪糕店「Dood Bottega Gelateria」標榜「香港唯一真正的自家製手工意大利雪糕」。（facebook專頁「Dood Bottega Gelateria」圖片）

涉事雪糕店不時發出帖文，標榜使用不同頂級水果製作雪糕。（facebook專頁「Dood Bottega Gelateria」圖片）

涉事雪糕店不時發出帖文，標榜使用不同頂級水果製作雪糕。（facebook專頁「Dood Bottega Gelateria」圖片）

店方回覆樓主︰向相關職員發出警告信

樓主之後留言上載「Dood Bottega Gelateria」的回覆，店方指正常程序是「每晚洗（乾）淨雪糕匙後，都會用100%酒精消毒抹乾淨，再放入雪櫃，第二天早上再消毒一次備用」。

店方收到影片後「立即回店進行徹底消毒和清潔」和查看閉路電視，證實「呢位同事喺收店前洗雪糕匙前咁做」，已向對方發出警告信。該公司為事件深感抱歉，「現向所有曾觀看這影片而感覺不安嘅網友致歉」，強調食客無須擔心任何食安和衛生問題，「所有設備和器具使用前必用100%酒精消毒」，同時「保證以後不會發生呢種令人不安嘅問題」。

（綜合）