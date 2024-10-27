旺角餐廳驚現大老鼠！天花燈具上行走掃塵加料　食客反應成焦點

餐廳營業時段，竟然有大老鼠表演助餐？近日網上流傳片段，指旺角1間食肆驚現大老鼠，該隻「米奇」體型相當龐大，在天花燈具行走生存行走，有目擊者表示「大老鼠行走期間，灰塵不斷跌落食客座位」，等同「加料」。片中見到餐廳有大量食客，身處老鼠腳下的男子匆忙拿起隨身物品走人，但眾多食客竟然像看現場表演般抬頭張望，至影片結束時，仍未見有職員現身處理。



許多網民笑言「佢有佢食，人有人行，好和平共存緊」、「生意好，老鼠都嚟幫襯」、「加插現場表演」。有人則佩服食客反應尚算冷靜，全程沒有爭先恐後走避。



大老鼠在餐廳高處的燈具上生猛走動，體型大過成年人手掌，表現得相當生猛。（facebook群組「香港突發事故報料區」影片截圖）

大老鼠在餐廳高處的燈具上生猛走動，體型大過成年人手掌，表現得相當生猛。（facebook群組「香港突發事故報料區」影片截圖）

大老鼠在餐廳高處的燈具上生猛走動，體型大過成年人手掌，表現得相當生猛。（facebook群組「香港突發事故報料區」影片截圖）

大老鼠在高處生猛走動

樓主匿名將影片上載至facebook群組「香港突發事故報料區」，其後再被網民轉載傳開去。影片長約22秒，可見天花燈具上有寬闊鐵枝，儼如1條直路，令到大老鼠可以公然在高處行走。該隻老鼠體型比成年手掌更大，其間老鼠疑似掃跌燈具積存的灰塵，其正下方的食客抬頭望向牠鼠，1名男子急拿起隨身物走起身離開。影片雖沒有聲音，但見到餐廳內有眾多食客都在看熱鬧，有人特地走出來抬頭觀看，嚴如在看表演節目。

身處大老鼠正下方的男食客曾抬頭張望，其後匆匆拿起隨身物品離開。（facebook群組「香港突發事故報料區」影片截圖）

身處大老鼠正下方的男食客曾抬頭張望，其後匆匆拿起隨身物品離開。（facebook群組「香港突發事故報料區」影片截圖）

有食客刻意走出來抬頭看大老鼠情況，更面露容。（facebook群組「香港突發事故報料區」影片截圖）

樓主留言指，事發現場是旺角1間餐廳，而且「大老鼠行走期間，灰塵不斷跌落食客座位」。大量網民笑指「有特備節目，你哋都唔開心嘅」、「好生猛喎」、「你當佢哈姆太郎咁睇，成件事就會唔同晒」。

（facebook群組「香港突發事故報料區」）