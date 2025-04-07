情人節變懲人節！失戀男逼前女友復合　竟盜墓偷走亡父骨灰罈藏溝

一旦分手，隨時變成恐怖情人。台灣新北1名女子今年情人節接獲前男友的恐嚇信，恐嚇要求復合，否則她再也「見不到父親」，隨信附上其亡父的骨灰罈照片，嚇到她立即報警求助。警方展開追查，前男友否認犯案，而且不肯說出骨灰罈下落，最終警方突破對方心防，在山區邊溝內發現骨灰罈，將會作出起訴。



警員在山區邊溝內有發現。（網上影片截圖）

分手後繼續纏擾 盜取骨灰罈恐嚇

據了解，48歲湯姓女子的父親是退役上士，過世後安葬在汐止區五指山軍人公墓忠靈殿內。湯女和57歲呂姓男子交往15年，但去到2023年6月，湯女覺得呂男賣雞勉強過活，甚至要向家人拿錢，決定和他分手，呂男懷疑不滿「被分手」，一直透過電話和信件騷擾湯女，但湯女躲開呂男決不見面，呂男去年11月中旬前往忠靈殿，偷取湯女父親的骨灰罈等物品。

到了去年12月，呂男前往湯女住所貼上其父親遺照，但湯女尚未得知父親骨灰罈已被對方偷取，所以沒有理會，呂男更加不滿，今年情人節前夕寄出恐嚇信，要求湯女復合，否則再也見不到父親，隨信件附上湯父骨灰罈、軍隊頒發的旌忠狀和褒揚令掛在狗隻項圈照片，雖然信件沒有署名，但湯女立即懷疑是呂男所為，立即報警。

警員順利尋獲骨灰罈，經確認後交給湯女安葬。（網上圖片）

失戀男終透露收藏位置 將被控告

警方接報通知軍墓組檢查龕位，發現原本擺放骨灰罈位置的膠條遭到破壞，物件已被盜走。警方隨即成立專案小組，緝拿呂男歸案，豈料呂男一早因詐欺和洗黑錢罪成而正在服刑，警員立即查問呂男，但呂男否認犯案，一度令到警員一籌莫展。

警員翻查閉路電視紀錄，初步確定呂男服刑前犯案，並將骨灰罈放置在養雞場附近，警員同時突破呂男心防，得悉呂男將骨灰罈藏在林口山區邊溝內，3月28日前往搜尋，順利尋獲骨灰罈，經確認後交給湯女安葬。呂男涉嫌《刑法》第247條「損壞、遺棄或竊取遺骨、遺髮、殮物或火葬遺灰」罪及恐嚇罪，案件被移送至新北地檢署跟進。

（綜合）