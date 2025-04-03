準姊夫是淫魔！小四女童見他逃入房　母怒揪變態真相　次女仍下嫁

小朋友理應得到家中長輩保護，但偏偏有熟人伺機伸出狼爪！台灣1名就讀國小四年級的女童，甫見到準姊夫載同胞姊返家，就立即跑入房中躲藏，母親覺得有可疑，於是細心詢問女兒，驚悉準女婿結婚前1個月曾指侵小女兒，甚至恐嚇一旦透露實情，就會將她殺害。女童母親大怒報警，法官判處被告「強制性交」罪名成立，入獄9年。



男被告指侵女童後，恐嚇她如果告知母親，就會用刀殺死她。（示意圖/gettyimages）

準姊夫指侵後出言恐嚇

台媒今年3月報道，屏東地方法院審理案件，判決書指出，男被告和受害女童的二姊交往，2人在案件揭發後，在2023年4月下旬結婚。而婚前的2023年3月29日深夜11時許，男被告明知就讀國小四年級的受害人未滿14歲，當時女童稱感到肚餓，男被告駕駛電單車單獨載女童外出到便利店購物，再載她到附近空地脫褲進行指侵。

男被告得逞後恐嚇女童，警告如果她告知母親，就會用刀殺死她，令到她不敢反抗，隨後由男被告載返住所。

女童事被指侵後，每次見到準姊夫便立即跑回房間；母親覺得奇怪，查問後驚悉原因大怒報警。（示意圖/gettyimages）

女童神色有異 母親詢問下揭發準女婿獸行

同年4月7日，男被告駕駛電單車載同女友返家，女童見狀大驚跑回房間，母親覺得奇怪，等待準女婿離開後詢問小女兒原因，驚悉事件真相，大怒報警。

男被告一審時辯稱，女童母親表示女童肚餓，由於女童挑食，所以自己載同她去購買食物，他之後則稱是應女友要求帶同女童購買食物，合議庭認為被告口供前後不一，加上有相關閉路電視影片等證據，裁定被告「強制性交」罪名成立，判處有期徒刑9年，案件可上訴。

（綜合）