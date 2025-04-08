保時捷淫人夫「衝紅燈」硬上　少女來月經遭性侵　父轟：毀了全家

台灣發生情節令人齒冷的性侵案。新北1名人夫在網上認識1名未成年少女，謊稱自己單身和仍在求學，相約少女外出時，人夫卻駕駛保時捷名車將她載到自己住所，不理會少女驚呼「不要，我月經來」，將她強行壓制性侵得逞。少女事後精神崩潰，出現精神錯亂和被害妄想等症狀，每當生理期來到時，就會想起遭到性侵，繼而情緒失控，少女父親控訴被告的行為「毀了我們全家」。法官認為被告沒有悔意，態度惡劣，「強制性交」罪名成立，判處入獄4年6個月。



男被告不理會少女驚呼「不要，我月經來」，將她強行壓制性侵得逞。（示意圖/gettyimages）

人夫開保持捷載女網友回家性侵得逞

台媒於今年3月報道，案件在新北地院審理，簡姓已婚男被告在網上認識受害少女，之後在LINE保持聯絡，。男謊稱自己仍是學生，而且沒有女友，聲稱要向受害少女送上禮物，相約2023年7月9日下午在台北一間蛋糕店外見面。

當日簡男駕駛黑色保時捷名車赴約，少女甫上車，簡男便藉詞要返家換衣服，繼而載少女其接回到位於中和區的住所，進屋後強拉少女上床。少女立即驚叫「我沒有要做，不要，我月經來」，但簡男仍然在沒有做任何避孕措施下，對少女性侵得逞，事後她不堪受辱，決定報警提告。

被告在庭上否認犯案。（示意圖/gettyimages）

被告辯稱得到同意少性交 法官打臉

簡男在庭上辯稱是得到少女同意才性交，事後少女更主動聯絡他，可見沒有性侵一事，質疑少女可能有被害妄想症，因此以為遭他性侵。

惟法官認為，少女同月9日報案，同月11日至13日向簡男傳送訊息，目的配合警方調查，套出簡男身份。少女更提及「你有對其他女生這樣過嗎？你知道月經來不能這樣」，簡男回覆「以後會對你細心一點」、「沒有，寶貝，我沒有其他女生」，可見被告知道原告處於經期中，2人只是第1次見面的網友，難以認定少女會同意發生性行為。

受害少女被性侵後出現精神問題。（示意圖/gettyimages）

受害少女出現精神問題 父親︰毀了我們全家

法官指出，少女案發後口供一致，精神狀態正常，驗傷結果符合口供描述，但直到同年9月開始出現精神異常情況，曾經傳送「我不想活，媽媽」、「他透過警察監視我」、「給我下安眠藥」等訊息給母親，不但將家人和性侵犯串聯，甚至認為家中都很危險。少女同年10月被送往醫院接受治療，住院約1個月，事前事後沒有受到其他打擊，可見全因遭到簡男性侵所致。

少女案發年半後情緒仍然不穩，出現攻擊行為，無法親身到庭，少女父親作供表示，簡男「對我們的女兒造成傷害，毀了我們全家，家中每個成員都內心煎熬」。母親亦指，女兒現時月經來臨，都會想起自己遭到性侵，情緒崩潰，家人都無法控制她。

法官判處被告入獄4年6個月。（示意圖/gettyimages）

法官揭發被告有「前科」 判囚4年6個月

法官另揭，簡男之前有3次妨害性自主紀錄，雖然都不獲起訴，但可見其男女關係複雜，被告一開始更否認和少女發生關係，直到發現少女下體檢驗到其DNA，他才改口稱是合意性交，至於其他細節，被告均推說「沒有印象」、「忘記了」，只是一再強調少女沒有反抗，明顯避重就輕，態度惡劣。

法官考慮到被告從事服務業，需要扶養妻兒，裁定「強制性交」罪名成立，判處入獄4年6個月，案件仍可上訴。

（ETtoday新聞雲）