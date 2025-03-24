性侵妹妺兼偷拍！父母驚悉獸行討回家產　他要歸還過千萬台幣身家

台灣發生獸兄性侵親妹案件，最終損失全部父母財產。高雄1對年老夫妻寵愛兒子，先後贈給價值1,790新台幣（約457萬港元）股票和現金，事後才發現兒子不但40多年前曾經猥褻和性侵2名胞妹，而且數年前在家中安裝針孔攝錄機偷拍妹妹，甚至因照顧父母問題而打傷對方，他們提出訴訟要求取回家產，法官審理案件，認為獸子行為符合民法中的「撤銷贈與」元素，，即使老夫親在打官司期間離世，仍判處他必須歸還1,790新台幣財產予遺產繼承人。



王男被指猥褻和性侵2名胞妹，數年前在家中安裝針孔攝錄機偷拍妹妹。（示意圖/gettyimages）

寶貝兒子獸行曝光 兩老取回巨額家產

台媒於3月報道，王姓老翁和妻子育有1子3女，他們非常疼愛兒子，自2001年起陸續將名下市值950萬新台幣（約242萬港元）股票和840新台幣（約214萬港元）現金送給寶貝兒子。

兩老後來發現，兒子40多年前曾向2名胞妹伸出狼爪，女兒當時年幼，沒有揭發到兄長罪行，但兒子長大後仍然不知悔改，持續對胞妹有不當行為，當中2021年兒子在家中安裝針孔攝錄機偷拍親妹，更因照顧父親問題而和胞妹發生肢體衝突，繼而打傷對方，胞妹怒告和申請保護令。

兩老同樣大感憤怒，認為兒子行為嚴重違背倫理，於是提告要求取回財產。

法官判處王男必須歸還1,790新台幣（約457萬港元）財產。（示意圖/gettyimages）

獸男庭上辯解 不獲法官接納判敗訴

王男卻在庭上辯稱，早年的確被控猥褻，但已遭地檢署不予起訴，加上胞妹不滿父親重男輕女，所以才會向他提告和申請保護令。另外，他聲稱母親已經失智，相信胞妹提告違背父母本意。

王翁雖然年老，但作供時清楚描述到家庭狀況，明確交代聘請律師提告的意願，王婦雖然有輕度失智，但醫生證實其認知功能仍然正常，正確回答法官問題。法官認為，雖然王男的猥褻性侵指控因證據不足而未獲起訴，但他2021年和胞妹發生衝突，被法院判刑拘役20日，符合「故意侵害」元素，依法可以撤銷贈與，判處王男必須歸還1,790新台幣（約457萬港元）財產。

由於王翁在官司進行期間過世，王男需要將有關款項歸還給父親的遺產繼承人，案件仍可上訴。

（綜合）