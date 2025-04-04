玻璃棉鋪床當被冚！裝修工這樣睡覺惹議　網民指1原因「痕到癲」

「呢位工人完美展現只要想瞓覺，冇嘢阻到我嘅決心！」有港男近日於網上分享1張搞笑照片，有裝修工人在工地內用玻璃棉鋪墊地下，然後躺在上面睡覺，更用另1塊玻璃棉當棉被。帖文引來網民爆笑說，「保暖一流，唔驚凍親」，不過不少網民指出若皮膚接觸到玻璃棉會十分痕癢，吸入肺亦有害，「我以前都做過風喉，痕到X街」、「勁喎，佢唔怕吸玻璃棉入肺喎」、「先唔講痕唔痕，喺玻璃棉上面咁近距離呼吸咁去休息，已經係真勇士」。



有裝修工人在工地內用玻璃棉鋪墊地下，然後躺在上面睡覺，更用另1塊玻璃棉當棉被。（fb群組「電燈佬聯盟」圖片）

裝修工人將玻璃棉當被冚

有港男於fb群組「電燈佬聯盟」發文貼出1張照片，上面寫有「今年度最佩服嘅人，玻璃棉當被冚」、「勁好笑，點解日日都有好笑嘢」，照片見到環境是1個裝修中的工地，有工人躺在1卷玻璃棉上，身上蓋有另1張玻璃棉當作棉被，他閉上眼睛，似乎已熟睡。樓主未有說明照片拍攝地點。

不少網民指出若皮膚接觸到玻璃棉會十分痕癢，吸入肺亦有害。（GettyImages）

網民：皮膚接觸玻璃棉會痕到癲

不少相信為行家的網民留言指出，若皮膚接觸到玻璃棉會十分痕癢，「痕到癲」、「比跳蚤還要癢」、「我頂唔順，上次手臂嚡到，嗰晚沖涼沖咗好耐先冇咁痕，完全唔痕要過兩三日」、「今日我包軟喉，包完都用錫紙係咁黐返喺身嗰啲出來」、「痕到X街，沖幾日涼都甩唔晒，仲要冇豬咀（防毒面罩），可以變白肺」。

有網民笑言，「佢應該係免疫體」、「依位師兄可能未出糧，正所謂有錢就身痕，佢現階段免疫咗」，有人表示，「唔好太大動作，可能真係唔痕」、「掉轉用銀色面當被冚，玻璃棉向上，應該唔會痕」、「靚玻璃棉真係唔痕」、「靚嘅玻璃棉會好啲，玻璃棉纖維比石棉安全，但都不可忽視對肺影響」、「其實我都唔痕，真係好睇人，我攬住貼實個身，成舊咁搬都無問題」。

玻璃棉是由玻璃纖維製成的保溫、保冷、隔熱、吸音材料。（GettyImages）

玻璃棉是隔熱吸音裝修材料

玻璃棉是由玻璃纖維製成的保溫、保冷、隔熱、吸音材料，主要用於空調風管保冷、冰箱隔熱，以及天花板和牆壁的隔熱、吸音。若處理玻璃棉時沒做好防護，皮膚及眼睛等部位接觸摩擦後，會產生刺痛或痕癢感，嚴重甚至會引致皮膚發炎，長期吸入或會對肺部有危害。