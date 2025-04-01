香口膠｜美國最新研究警告　嚼口香糖恐將「大量塑膠微粒」吃入肚

先前曾有研究揭露，在人體的大腦中發現塑膠微粒，且數量多到等同一支塑膠湯匙，使得塑膠微粒污染成為近來熱門話題。事實上日常生活中有許多行為都會導致人體不小心攝取到塑膠微粒，讓民眾不得不重新檢視自己的生活習慣。



先前曾有研究揭露，在人體的大腦中發現塑膠微粒，且數量多到等同一支塑膠湯匙。（unsplash@Ricky Han）

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一項最新研究發現，咀嚼口香糖（香口膠）可能釋放數百到數千個塑膠微粒至唾液中，成為塑膠微粒進入人體的新途徑。該研究由加州大學洛杉磯分校的莫漢提博士（Dr. Sanjay Mohanty）團隊領導，並將於美國化學學會（American Chemical Society）舉行的雙年會上發表。研究指出，塑膠微粒是由聚合物組成的小型塑膠碎片，廣泛存在於日常生活中，包括血液、胎盤及肺部等人體組織內。

這項研究分析了市售的10款口香糖，包含5款合成及5款天然產品。結果顯示，無論是合成或天然口香糖，每克平均釋放約100個塑膠微粒，部份產品甚至達到637個。研究還發現，94%的塑膠微粒在咀嚼的前8分鐘內釋放，主要因為咀嚼產生的機械作用，而非唾液的酵素反應。

我們的目標並非引起恐慌，而是希望揭示日常生活中塑膠微粒的潛在來源。

莫漢提博士表示，目前尚無證據顯示塑膠微粒對人體有害，但其存在於食品中的現象仍值得進一步研究。此外，研究也發現，天然口香糖中出現合成聚合物的現象可能與包裝或製造過程有關，但成分透明度的不足使得問題更加複雜。

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美國糖果協會則回應表示，口香糖已有超過百年的安全食用歷史，且所有成分均符合FDA的規範。然而，專家認為應採取預防性措施，並呼籲更多研究以了解塑膠微粒對健康的影響。

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