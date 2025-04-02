內地男闖洗浴中心女賓區　女生全裸被看光店方咁解釋　警介入調解

誤入女賓區？重慶有女生到內地流行的洗浴中心（提供洗浴、SPA、健身等服務的休閒場所）光顧時，1名男子突然闖入女賓區，她當時正全裸塗乳液慘被看光。洗浴中心向內媒解釋，該名男子同為顧客，是「誤入」女賓區，會加強男女區域出入口處的檢查，加派工作人員把關，警方已介入事件，又稱已向女事主賠償。不過，許多網民質疑該男子並非誤入，「怎麼可能誤入，男女區都是分開的」、「看了賠的不少，都和解了」。



女事主光顧重慶某洗浴中心，突然有男子闖入女賓區。（微博影片截圖）

女事主當時在女賓區內全裸塗乳液，被闖入男子看見。（微博影片截圖）

無遮掩物 全裸塗乳液被看見

內媒報道，3月31日，重慶有女生光顧當地的洗浴中心洗澡時，有1名男子突然闖入女賓區，裏面沒有任何遮掩物，她正全裸塗乳液，慘被該男子看光。

中心稱屬「誤入」 已作賠償

內媒向中心查詢時，中心方解釋該名男子同為顧客，他和女伴一同前往，屬「誤入」女賓區。店方事發後已對闖機入口及站崗人員進行調整，現時閘機一次只能進一人，閘機的男女賓區域入口都會安排工作人員站崗。現時警方已介入調解，店方已對女事主賠償。

女事主當時在女賓區內全裸塗乳液，被闖入男子看見。（微博影片截圖）

網民不信：怎麼可能誤入

事件引起關注，不少網民質疑洗澡中心的男女賓區域根本不可能誤入，「怎麼可能誤入，男女區都是分開的」、「不可能是誤入，就是故意」、「我不信男女那麼大的字不認識」、「這家店有閘機，有語音提示，有紅色明顯標明」、「看了賠的不少，都和解了」。

但也有網民覺得該男子是一時大意，「確實有可能，我游泳都碰到過有男也有女更衣室脫光沖完水，結果忘穿泳衣泳褲光着就出來了」、「這還真不一定，我有次沒細看進去看見小便池趕緊跑出來了，百密終有一疏」。

（綜合）