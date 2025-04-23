公屋｜港男獲派長沙灣這「凶宅」猶豫　網民揭重點勸接受：好幸福

【公屋／公屋申請／輪候／凶宅】公屋輪候動輒以年計算，但如果獲派的是凶宅，你會接受嗎？有港男於網上公屋討論區發帖，指他獲二派到長沙灣幸福邨1個「自然身故」單位，但由於他相當滿意單位地點，故猶豫是否接受編配。



帖文引來網民熱議，看到屋邨名字大讚「毗鄰港鐵站，果然『幸福』」；也有不少網民認為交通方便，樓主可接受編配，「自然身故冇乜嘢嘅」、「間隔、環境、地點，合意就唔使多諗」、「我首派都係自然身故地點，已住咗兩年幾，感到愈住愈好一切都無問題」。



樓主獲二派到長沙灣幸福邨1個「自然身故」單位。（Google地圖）

港男獲二派幸福邨凶宅 1原因考慮是否接受

截至2024年12月底，過去12個月獲安排入住公屋一般申請者平均輪候時間為5.3年，但獲編配單位亦可能有煩惱。有港男近日於網上公屋討論區發帖，指他獲二派到長沙灣幸福邨單位，相當滿意地點，但由於是「前住客在單位內自然身故」的「問題單位」，故十分猶豫是否接受編配，「考慮中」。

樓主獲二派到長沙灣幸福邨1個「自然身故」單位，由於相當滿意單位地點，故猶豫是否接受編配。（《男人唔可以窮》劇照）

網民撐接受：合意就唔使多諗

網民看過屋邨名字大讚「毗鄰港鐵站，果然『幸福』」，認為「自然身故冇乜嘢嘅」、「間隔、環境、地點，合意就唔使多諗」、「派到西九，交通算好方便」。

有網民分享自己住「凶宅」感受，建議樓主可以接受編配。（示意圖）

也有網民分享自己住「凶宅」感受，建議樓主可以接受編配，「樓主如覺地點好就要親身去睇下先決定，我首派都係自然身故地點，樓層方向呎數很好，已住咗兩年幾，一切很好很舒適，感到愈住愈好，一切都無問題」、「自然身故無問題呀。邊間醫院無死過人，唔通唔去或者唔留院，過到自己就無問題啦」。