公屋悲劇│港男申請公屋多年　做錯1事慘DQ取消資格　心酸原因惹議

公屋申請需要注意是否符合申請資格！有港男於網上公屋群組發相發文表示，他申請公屋多年，近日收到房屋署通知，指其公屋申請已因1個理由被「取消資格」，令他大呻心酸內情。



帖文引來網民熱議，有人同情樓主遭遇，但也有不少網民認為「而家房署要check一定check到出入境情況，真係check得好嚴」、「怪只怪自己搞到唔合資格」、「個公屋申請剁得抵」。



公屋申請需要注意是否符合申請資格。（資料圖片）

港男申請公屋多年 1原因突被取消資格

該港男於香港公營房屋討論區以「公屋申請被取消」為題發相發文，講述他申請公屋多年卻被房屋署「取消申請資格」。

從房屋署信件見到，其公屋申請已於2025年2月12日被取消，理由是「不在香港境內居住」。房屋署又說，如對公屋申請被取消資格有異議，須於此信發出日期起計2個月內提出覆核，並提交支持覆核的證明文件，否則不予考慮。

房屋署信件見到，樓主公屋申請已於2025年2月12日被取消，理由是「不在香港境內居住」。（公屋討論區）

樓主呻慘：香港房租高昂才會在內地居住

突然被取消公屋申請資格，樓主大感無奈彷徨，悲嘆「因為香港房租高昂，我們才會在內地居住」，即言下之意，在申請公屋期間，他的確不居於香港。

突然被取消公屋申請資格，樓主大感無奈彷徨。（資料圖片）

網民同情樓主 撐房屋署做法正確

網民看過帖文議論紛紛，有人同情樓主遭遇，認同香港樓價租金高昂，難以負擔，為節省開支而到內地居住。但也有不少網民認為房屋署做法正確，「申請咗咁多年都唔係香港長住，俾房署取消資格又係正確架喎」、「而家房署要check一定check到出入境情況，真係check得好嚴」、「睇佢申請編號由U字頭單人開始申請到而家3人，應該都等咗好多年而家先至被取消……怪只怪自己搞到唔合資格」、「個公屋申請剁得抵」。