公屋悲劇│港男申請公屋多年 做錯1事慘DQ取消資格 心酸原因惹議
撰文：布萊恩
出版：更新：
公屋申請需要注意是否符合申請資格！有港男於網上公屋群組發相發文表示，他申請公屋多年，近日收到房屋署通知，指其公屋申請已因1個理由被「取消資格」，令他大呻心酸內情。
帖文引來網民熱議，有人同情樓主遭遇，但也有不少網民認為「而家房署要check一定check到出入境情況，真係check得好嚴」、「怪只怪自己搞到唔合資格」、「個公屋申請剁得抵」。
港男申請公屋多年 1原因突被取消資格
該港男於香港公營房屋討論區以「公屋申請被取消」為題發相發文，講述他申請公屋多年卻被房屋署「取消申請資格」。
從房屋署信件見到，其公屋申請已於2025年2月12日被取消，理由是「不在香港境內居住」。房屋署又說，如對公屋申請被取消資格有異議，須於此信發出日期起計2個月內提出覆核，並提交支持覆核的證明文件，否則不予考慮。
樓主呻慘：香港房租高昂才會在內地居住
突然被取消公屋申請資格，樓主大感無奈彷徨，悲嘆「因為香港房租高昂，我們才會在內地居住」，即言下之意，在申請公屋期間，他的確不居於香港。
網民同情樓主 撐房屋署做法正確
網民看過帖文議論紛紛，有人同情樓主遭遇，認同香港樓價租金高昂，難以負擔，為節省開支而到內地居住。但也有不少網民認為房屋署做法正確，「申請咗咁多年都唔係香港長住，俾房署取消資格又係正確架喎」、「而家房署要check一定check到出入境情況，真係check得好嚴」、「睇佢申請編號由U字頭單人開始申請到而家3人，應該都等咗好多年而家先至被取消……怪只怪自己搞到唔合資格」、「個公屋申請剁得抵」。
台麥當勞不雅片瘋傳！女子脫內褲露下體超狂 地點及驚人身份曝光內地妻離婚1原因被趕出公屋！踢爆港丈夫全家濫用公屋 後續絕了城巴阿婆逼讓關愛座： 唔識讓老人？港女霸氣KO 阿婆後續尷尬了太古城殘舊衰過新公屋？連登仔嘲：一出門玩復古 居民列優點反擊公屋富戶？屋內掛60吋電視 1名牌物件更觸目 住戶憂遭鄰居舉報