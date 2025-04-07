死後近70年「復活」？老婦親自出庭申撤銷死亡宣告　重生理由曝光

台灣發生「死後復活」離奇案件。1名老婦多年來一直健在，但姪兒處理財產繼承手續時，誤以為對方失蹤多年，於是為她申請死亡宣告，法庭裁定老婦「1956年死亡」。直到「死後近70年」，老婦2024年親自出庭，女兒和家屬出庭證實對方一直尚在人間，法官撤銷老婦死亡宣告，正式「死後復活」。



涉事老婦早年改名，但姪兒全不知情，加上以為對方失蹤，符合法律對於「死亡」的定義，向法院為她申請死亡宣告。（示意圖/gettyimages）

老婦早年改名 姪兒不知兼以為失蹤

台媒於3月報道，這宗案件始於2018年8月，據了解，涉事賴姓老婦在台灣日治時期使用日文名字，相信之後改回中文名，而姪兒只是知道賴婦的日文名字。姪兒辦理財產繼承手續時，不知道賴姓老婦已經改回中文名字，不排除曾用舊名尋人不果或沒有向其他親友求證，誤以為對方失蹤多年，符合法律對於「死亡」的定義，所以才向法院申請死亡宣告。

基隆地院照單全收，根據《家事事件法》，將賴女戶籍設在在新北市，宣告對方1956年10月1日死亡。

真相大白後，法官撤銷這項長達6年的死亡宣告。（示意圖/gettyimages）

婆婆「死後近70年」 親自解釋一直健在

案件到了2024年出現重大轉折，賴婦女兒向法院申請撤銷母親死亡宣告，同時提供相關證據，證明母親仍然健在，賴婦雖然年事已高，但仍然能夠親自上庭，交代自己早年改名，有人不知實際情況而為她申請死亡宣告，賴婦女兒、胞弟和胞妹共3人一起作證，確認其身份。

法官經審理後，認為賴婦一直健在，根據《家事事件法》第160條，一旦發現被宣告死亡人士仍然健在時，可以撤銷原本裁決，批准撤銷這項長達6年的死亡宣告。

（綜合）