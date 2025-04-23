母親的男友下藥性侵！媽媽袒護︰他不舉不能犯案　法庭終極裁決

台灣發生離譜性侵案。新北1名男子垂涎女友女兒的美色，謊稱自己有中醫資格，藉詞為對方針灸調理體質，趁機餵食安眠藥物，繼而性侵得逞。受害女子事後提告，母親卻袒護男友，辯稱「男友不舉，不可能性侵」，被告亦稱自己受到藥物影響，如果下體勃起，就會撕裂受傷，否認性侵一事。案件經過一審和二審，均判入獄8年，被告再次上訴，最高法院作出「終極裁決」，駁回上訴定讞。



受害女子被下藥性侵。（示意圖/gettyimages）

針灸後餵食安眠藥 性侵得逞

台媒於3月報道，60多歲徐姓男被告和1名女子交往，聲稱自己有中醫資格，「診斷」女友女兒健康欠佳，但他能透過針灸調理，但最好在半夜11時至凌晨1時施針，醫療效果最好，徐男2次為她針灸。

案發2022年3月，徐男再以針灸為由，相約女友女兒在屋內接受治療，聲稱今次針灸最好時間是凌晨12時至凌晨3時。徐男凌晨3時完成針灸，叫對方服用含有艾司唑侖（Estazolam）成分的安眠藥，受害女子服藥入睡。

去到清晨7時多，徐男見女友出門上班，趁機性侵得逞，受害女子因受到藥物影響而半睡半醒，根本無力反抗，一直去到下午才完全清醒，隨即致電朋友報警驗傷，同時怒告徐男。

受害人母親袒護男友，辯稱「男友不舉，不可能性侵」。（示意圖/gettyimages）

受害人母親︰男友不舉，不可能性侵

案件進行審理期間，受害人母親袒護男友，辯稱「男友不舉，不可能性侵」、「被告生殖器軟軟的不能插入」，甚至訛稱當日見到男友杯子在女兒房內，懷疑女兒將杯子上的DNA抹在自己內褲和下體內。

徐男亦稱，自己服食糖尿病和心臟病藥物，導致尿道感染和黴菌感染，下體一旦勃起，就會造成撕裂受傷，根本沒有興趣性交，自己亦沒有性侵原告。

最高法院駁回被告上訴，入獄8年。（示意圖/gettyimages）

案件3次審訊 最高法院重判囚8年

但法官發現徐男的診斷證明書沒有註明「性功能障礙」，認定被告有能力性侵，加上在受害人陰道內採集到的DNA位於陰道深處，在沒有專業工具的協助下，任何人都難以自行塗上插贓嫁禍，裁定被告「以藥劑犯強制性交」罪名成立，入獄8年。案件經過二審，法官維持原判，被告近日再次上訴，最高法院於今年3月31日駁回被告上訴。

（綜合）