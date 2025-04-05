火警鐘當門掣！餐廳男顧客誤按響警鐘　網民爆不能即關後續要咁樣

出入安裝了自動門的地方，要看清楚開門掣才按下！有港女於網上發文表示，日前在亞皆老街一間餐廳吃飯時，有顧客疑誤將火警鐘當開門掣按下，導致餐廳響起火警鐘聲，無奈道「想同阿爸安靜食餐飯都唔得，又要等消防嚟啦」。



帖文引來熱議，有網民認為，該顧客並非故意按火警鐘，估計可能是不懂中英文的遊客，又或因字體大小問題致誤按。有熟悉消防系統的網民指出，「響咗鐘嘅情況之下，任何人都唔可以關，要等消防員過咗嚟了解件事，睇下有冇煙有冇火先可以關閉……消防車如果到現場發現係有人亂撳，可以收取緊急車輛費用」。



有港女於網上發文表示，日前在亞皆老街一間餐廳吃飯時，有顧客誤將火警鐘當開門掣按下，導致餐廳響起火警鐘聲。（Threads影片截圖）

男子開門誤按餐廳火警鐘

該港女於Threads發文分享事件，從她上載的影片中可聽到，餐廳響起火警鐘聲，有名男子站在店內近門口位置，看着牆上火警鐘不知所措，正在吃飯的顧客紛紛望向男子，職員未有理會男子，各自工作中。港女於帖文指出，「點解可以咁有趣，會以為係門鐘撳咗落去，都已經大大隻字寫到明係報警㗎啦」，無奈說「想同阿爸安靜食餐飯都唔得，又要等消防嚟啦」。

從港女上載的照片可見，餐廳的火警鐘用中英文寫上「火警/FIRE」和「按下報警PRESS HERE」字眼，亦有房屋起火圖示，不過未有用玻璃遮蓋。

從港女上載的照片可見，餐廳的火警鐘用中英文寫上「火警/FIRE」和「按下報警PRESS HERE」字眼，亦有房屋起火圖示，不過未有用玻璃遮蓋。（Threads圖片）

網民批男子：冇常識

帖文引來熱議，有網民批評男子為何會誤按，「連着火屋標誌都唔識？」、「唔識繁體字，唔識英文+冇常識」、「對眼係咪裝飾嚟」、「見到紅色盒都唔望清楚啲」、「如果開咗自動灑水系統，全部人唔使食」。不過亦有網民指出，誤按火警鐘情況時有發生，「我真係見過有人喺餐廳門口，差啲想按呢個鐘，好在俾我及時叫住，真係嚇死」、「我都見過有個人撳咗滙豐銀行門口嘅消防警鐘掣，佢以為係開門」。

網民為男子辯解：可能是遊客+字體太小

有網民則為男子辯解，「最慘有啲係要撳掣先開嘅自動門，擺得太近好容易錯手撳咗落去，因為正常你出入嘅時候都係拿拿林順手撳個門掣就開，唔會去細心留意，一個唔留神就撳咗落去」、「其實又唔怪得佢喎，佢有可能係日本仔或韓國仔，唔識睇中文。英文又淨係寫個press here, 雞乸咁細隻字寫fire搵鬼睇到咩，間舖應該加個盒仔cover住個alarm」、「你估個個人喺佢嘅高度都會睇到啲字，你個人嘅高度唔代表其他人嘅高度，仲有視力數字因素」。

男子站在店內近門口位置，看着牆上火警鐘不知所措。（Threads影片截圖）

熟悉消防系統網民：不可隨便撳熄火警鐘聲

有網民問為何餐廳不「撳熄」火警鐘聲，又質疑為何要將火警鐘安裝在門口位置，有熟悉消防系統的網民回應說，「直線報咗警，消防員來到若警鐘靜音會被訓示」、「消防設備安裝位置係要跟例，唔可以隨便更改位置。撳手係要近出入門口(逃生出口）位置」。

根據香港法例第95章《消防條例》，任何人向消防處或任何成員發出或致使發出明知是虛假的火警警報或其他災難警報，即屬犯罪，可處第二級罰款（5000港元）及監禁6個月。