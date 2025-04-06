公屋戶清晨剁肉餅好擾民！管理處通告瘋傳　網民：整人肉叉燒包？

剁肉餅也要看時間，在深夜或清晨時份進行實在會擾人清夢！有粉嶺華心邨公屋戶在網上發相，指管理處向高層單位的住戶發出警告，指有住戶在清晨時份傳出剁肉餅聲，下層住戶受造成嚴重滋擾，不滿該住戶的行為擾人清夢，令人困擾而作出投訴。



帖文隨即在網上瘋傳，引來不少網民熱議，有人「鐘意剁嘢嘅人其實應該住埋同一座」、「整人肉叉燒包？ 」，有網民分享遭及不同躁音滋擾的經歷，「肉餅都有完嘅時候，或者唔係晚晚食。但樓上住咗十幾廿年不分日夜仲鑽緊牆，X到我都放棄！」。



房署發出的通告指有高層單位，經常在清晨傳出剁肉餅聲，十分擾民，並建議該住戶降低聲量。（Threads圖片）

住戶清晨傳剁肉餅聲擾民 房署出通知

有網民早前在Threads上發相，有指涉事屋邨是粉嶺華心邨，從管理處發出的通告見到，邨內某座大廈的21樓，有單位經常在清晨傳出剁肉餅聲，有下層不勝滋擾作出投訴，指被該住戶發出的躁音嚴重擾人清夢。房署於是發出通告要求該住戶為作人着想，減低躁音，以免影響街坊。

網民笑言：人肉叉燒包

帖文在網上被瘋傳，引來不少有「同感」的網民留言，「鍾意剁嘢嘅人其實應該住埋同一座」，也有網民疑惑究竟在剁什麼肉，令人細思極恐，「夜晚做呢件事應該唔係豬肉咁簡單」；亦有人笑言「人肉叉燒包」、「紫何車」。

有網民指剁肉聲令人細思極恐，笑言「人肉叉燒包」、「夜晚做呢件事應該唔係豬肉咁簡單」。（《人肉叉燒包》電影海報）

日夜鑽牆更難忍受

有不少網民分享被不同種類噪音滋擾經歷，「我樓上晚晚10點幾11點都剁嘢，10點前就拆全日家俬，投訴10幾年都無貼過紙」、「我樓上成日夜晚7、8點剁肉餅，同埋11、12點拉櫈，好想送個絞肉機同櫈腳墊畀佢哋」、「肉餅都有完嘅時候，或者唔係晚晚食。但樓上住咗十幾廿年不分日夜仲鑽緊牆，X到我都放棄！」。

不少網民也有被剁肉餅聲滋擾的經歷。（資料圖片）

網民親身全職尋找發出躁音戶

有人更親身全職去找出住戶，「真人真事困擾左5至6年 ，最早凌晨四點九，最遲朝早七點，搵咗房屋處無數次根本冇解決。舊年年頭失業……用咗兩個月搵到嗰戶，87歲老人，一開頭對方唔認……再同保安守咗一星期，拍到片，拍門捉到人，原來係拍薑汁，老坑聽人講飲薑汁增強抵抗力，嘈咗人4至5年，我用咗咁多時間去捉到嗰戶，最後都係一句叫佢唔好再咁做，一分都冇扣到」。