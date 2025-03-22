公屋富戶政策｜加租掀爭議　網民爭提1招逼遷　因這問題難上流？

【公屋富戶／公屋富戶入息限額／富戶政策／公屋租金／富戶政策 2025／公屋政策】房委會資助房屋小組通過建議公屋富戶「加租」，富戶租金加辣由現時的1.5倍至2倍，加至2.5倍至4.5倍，自願遷出可保留4年綠表資格，避免公屋被濫用。



措施在社交平台及討論區引起熱議，不少網民認同加租，更指「根本應該收返間公屋」、「收10倍租都仲係好平」，提議只要1招就可以逼遷，最好做法是收市值租金，「自由市場， 覺得貴租咪搬走囉」。



不過，部份網民認為公屋富戶也面對上流空間的問題，「居屋唔易抽」，而且新落成居屋太多細單位，「個重點都係，你一日唔夠居屋供應，你搞嚟都無意思」、「家庭收入5萬零嗰啲，佢哋分分鐘連中層都講唔上，只係無咁窮」。



房委會資助房屋小組通過建議公屋富戶「加租」，富戶租金加辣由現時的1.5倍至2倍，加至2.5倍至4.5倍。（盧翊銘攝）

公屋富戶加租 需加2.5倍至4.5倍租金

房委會資助房屋小組通過建議「公屋富戶四級制」，每月入息超額2倍但不高於3倍，由過去交1.5倍租加至2.5倍另加差餉、入息超額3倍至4倍由現時2倍租加至3.5倍另加差餉、入息超額4倍至5倍，需交4.5倍租另加差餉。有關政策將於今年10月申報周期開始實施，住戶需於1年內申報，富戶將於2026年10月1日起交新租金。

網民不滿公屋富戶「年年去旅行」，建議應加至市值租金令他們遷出。（資料圖片）

網民斥公屋戶「年年有錢去旅行」

事件在社交平台及討論區引起激烈討論，有網民認同加租，更指房委會加得不夠徹底，現時有公屋家庭月入高達8萬，「我都會選擇繼續住，最多交4倍租金，電視話租金都係$8,000一個月 ，其實好抵，平過租劏房」、「8萬人工都仲住公屋簡直冇天理啦，收10倍租都仲係好平」、「根本應該收返間公屋」、「讓返間屋出嚟畀有需要嘅人啦」、「無錢交租，但年年有錢去旅行、換電話」、「人人住公屋？出面樓邊個買」、「啲公屋Ｘ搵5皮，都要政府老奉要資助你全家，黐Ｘ線」、「大把人兩三萬都出去租，搵5萬嗌無能力」。

建議加至市值租金 「覺得貴租咪搬走囉」

網民認為新措施「辣度」不足，無法逼遷公屋富戶，「根本濫用政府資源、有違房屋政策嘅本意、唔告佢己經執到、仲可以4年先搬？白痴房署」、「富戶都唔會覺得有問題，即管加多啲」。

網民指最好辦法其實是要求富戶交市值租金，「公屋租金超低，幾多倍都係冇意思， 應該用市值租金」、「超入息點解唔係交市值租金」、「自由市場，覺得貴租咪搬走囉」、「交市值租金，就會自動遷出」，甚至建議一刀切，公屋富戶「根本應該要搬走」。

有網民為公屋富戶抱不平，指「家庭收入5萬零嗰啲，佢哋分分鐘連中層都講唔上，只係無咁窮」。（盧翊銘攝）

網民嘆富戶被開刀 「中層都講唔上只係無咁窮」

然而，也有網民認為公屋富戶是被「開刀」，公屋富戶也不等同真正富貴，「2蚊唔可以大減，公屋租金可以大加，最後係家庭收入5萬零嗰啲，佢哋分分鐘連中層都講唔上，只係無咁窮」、「個個魚蛋論，加到市價就最好」、「嗰班唔係諗點解租咁貴、而係諗點解公屋仔租咁平」、「綜援現金糧又贏」、「本身向上條樓梯已經好X難行，而家仲要畀人係中間抽走幾級」、「屋企住開私樓，唔使煩首期嗰班係離地啲，講到行出去就買得到樓」，又感嘆加租是「懲罰本地後生仔」、「幾時搞埋大陸有錢嗰堆新移民先叫有用」。

網民提到其實公屋富戶最快上流方法是買居屋，「但係抽X到咩」。（資料圖片）

想上流買居屋 「但係抽X到咩」

也有網民提到，公屋富戶也要考慮上流空間的問題，現時購買居屋也不容易，新落成居屋單位面積偏細，「最搞笑係正常向上流動下一步係居屋，但係抽X到咩」、「居屋唔易抽，身邊識人想用綠表抽，其中一個兩人住大房想交出嚟，但抽到只可揀比現時公屋細一半嘅單位，佢哋唔要」、「房署如真係想人交公屋出來就起大啲，現在起嗰啲只係為應付新申請」、「個重點都係，你一日唔夠居屋供應，你搞嚟都無意思，私樓有唔係個個畀得起首期，居屋又抽唔中」。

網民批評房署新落成居屋太多細單位，「現在起嗰啲只係為應付新申請」。（資料圖片）

（綜合）