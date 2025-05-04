濫用公屋│前女友移民英國留公屋這樣用　港男欲舉報竟忘了她名字

【公屋／舉報濫用公屋／移民英國】公屋是社會重要資源，不應濫用！有港男於公屋討論區發文，指其前女朋友移民英國卻沒有交還公屋，更把位於東涌逸東邨的單位違規放租，他看不過眼想舉報濫用公屋，列出3點資料，惟只記得對方的英文名，中文名則只記得讀音而忘記正字，求問「我可否向房署舉報賺取$3,000？」。



事件引來網民熱議，有人認為先舉報待房屋署調查，但亦有網民批評樓主，「好彩你前女友飛咗你，3,000蚊睇清楚你份人係幾咁衰格」。



政府加強打擊濫用公屋，設「舉報濫用公屋獎」，實名成功舉報者可獲發獎金3,000元。（資料圖片）

港男踢爆前女友移民英國保留公屋單位放租

政府加強打擊濫用公屋，設「舉報濫用公屋獎」，實名成功舉報者可獲發獎金3,000元及感謝狀。有港男3月10日在公屋討論區發帖文，踢爆其前女友移民英國後，仍保留位於東涌逸東邨的公屋單位，違規放租。

有港男踢爆其前女友移民英國後，仍保留位於東涌逸東邨的公屋單位，違規放租。（資料圖片）

港男列前女友3項資料：我可否向房署舉報？

樓主表示，他想舉報前女友濫用公屋，但只知道前女友「英文名」、「電話號碼」、及「住逸東邨」，遂求問其他網民他是否能夠成功舉報，「（前女友）她新居入伙時，我去過一次……記不起詳細住址，忘記了她的中文名正字（只記得讀音），請問大家，我可否向房署舉報賺取$3,000？」。

事件引來網民熱議，有人認為先舉報待房屋署調查。（資料圖片）

網民籲先舉報：等房署查

事件引來網民熱議，有人認為先舉報待房屋署調查，「支持去舉報等房署告佢」。但亦有網民批評樓主，「前女友 你比佢飛左要報仇」、「好彩你前女友飛咗你，3,000蚊睇清楚你份人係幾咁衰格」。

亦有網民分析舉報成功機會不大，「咩都知啲唔知啲，了解有限，但又知人移英，又會知人哋放租出去！可能前女友都不是戶主，只係住戶，她爸媽先係户主」。