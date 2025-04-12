這樣吃蔬菜出事！69歲婦吃這種菜體重狂減求醫　揭腸藏20cm蛔蟲

吃自家種植的蔬菜雖然品質有保證，但都要注意需徹底清潔及適當烹煮後才吃。台灣1名婦人因為持續腹部不適及體重下降而求醫，結果發現乙狀結腸內藏有2條約20厘米長的蛔蟲。而感染源頭可能是因為婦人偏好生吃自己種的生菜，而這些生菜都是使用有機肥料種植，包括使用她家飼養的豬隻所排出之糞便，很可能這些豬隻先感染到蛔蟲，排出蟲卵，再被婦人意外吃下而出現交叉感染。



台灣1名69歲婦人疑因生吃含有蛔蟲蟲卵的生菜，令到乙狀結腸被2條蛔蟲寄生。（「大林慈濟醫院」FB圖片）

綜合台媒報道，台灣嘉義1名69歲婦人因為肚子脹痛，半年內體重下降了5公斤，在家人建議下前往大林慈濟醫院求醫。她接受了胃鏡及超聲波檢查也未發現異常，於是進一步接受大腸鏡檢查。結果醫生在她的乙狀結腸發現2條白色蠕蟲，隨即抓出並送去檢驗，證實是長約20厘米的蛔蟲。

用豬糞施肥、偏好生吃生菜

主診的肝膽腸胃內科醫生曾勗桓感到頗為驚訝，因為腸道寄生蟲多半是原蟲感染及蠕蟲感染，而感染蛔蟲個案在公共衛生普遍良好的台灣較罕見。

追問婦人下得知，原來她家中從事養豬行業。目前較常見的蛔蟲主要寄生在人類跟豬隻身上，有交叉感染風險，故估計婦人家中飼養的豬隻先感染到蛔蟲，婦人再受到感染。而接觸途徑相信與吃的自家種植蔬菜有關，因為婦人會使用豬糞等有機肥料為菜施肥，而她偏好生吃生菜，在多重風險下有極大概率因此吃下蟲卵。

醫生指當蛔蟲幼蟲進入腸胃道並成長為成蟲後，患者便會出現腹脹、腹痛或體重下降等症狀。（GettyImages）

蛔蟲感染過程影響肺部及腸胃道

曾勗桓解釋，蛔蟲感染過程是蟲卵進入人體腸道後孵化成幼蟲，幼蟲一開始會穿過腸道進入肺部，在肺部寄生一段時間，此時患者可能出現咳嗽、發燒、喘促或血痰等的肺部感染症狀。如果患者咳出含有幼蟲的痰後又吞回，幼蟲便可能進入腸胃道成長為成蟲，隨後出現腹脹、腹痛或營養吸收不良、體重下降等症狀，如此不斷循環。

目前治療蛔蟲感染，可分為一次性投藥或3天口服的短療程，而治療1次後會在相隔1至3個月後再進行第2次治療，目的是殺死後續孵化的幼蟲。而該名婦人在治療後，現已恢復健康。

要預防蛔蟲感染，必須注意衛生做好手部清潔。（GettyImages）

保持衛生防感染

曾勗桓提醒，要預防蛔蟲感染，必須注意衛生做好手部清潔；若食用使用有機肥料種植的生菜，也有污染風險，故想要生食生菜就必須徹底清洗乾淨。

（綜合）