寄生蟲鑽心！10歲童過年嘔吐　揭3年前生吃蟹腳　染肺吸蟲險喪命

生吃螃蟹風險好高！內地有10歲男童在過年期間突然嘔吐及不適，去醫院檢查發現體內存在大量心包膜積液，驗出為肺吸蟲感染，寄生在心臟，嚴重會危及生命。男童母親憶述，3年前她帶兒子回鄉，兒子在溪邊捉到螃蟹，想起小時候也經常生吃，便讓他拔下蟹腿嚐鮮，她指家鄉溪流清徹，沒想到會出事。經過驅蟲治療，男童情況穩定下來，將平安出院。



內地醫生提醒，食用淡水河鮮如河蟹、小龍蝦、螺、貝等食品，必須確認煮熟才可吃，切勿輕易嘗試生食、生醃等高風險食品，在野外時避免直接飲用生水，才能降低被寄生蟲感染的風險。



小明因突然嘔吐入院，揭被肺吸蟲入侵心臟。（網上圖片）

10歲童過年時突嘔吐揭大量心包膜積液

內媒報道，10歲男孩小明（化名）來自湖北省恩施市，今年過年時突然出現嘔吐及精神不濟等情況，母親怕他腸胃出問題，將他送院求醫。當地醫院發現小明心包有大量積液，心臟如「溺水」般，情況嚴重，馬上轉送到武漢兒童醫院救治。

小明的心包膜積液幾乎將他的心臟泡在水裡般嚴重。（網上圖片）

驗出感染「肺吸蟲」入侵心臟

小明每天被引流出超過500毫升的積液，武漢兒童醫院心血管內科主任醫生張勇檢驗後，認為小明的病因可能為寄生蟲，最終透過寄生蟲抗體檢測，確認小明是肺吸蟲感染。

肺吸蟲一般寄生於螺類、蟹蝦身上，人進食未煮熟或帶有囊蚴的河鮮，或生飲被污染的溪水，均可能受感染。肺吸蟲最常寄生於肺部，也可能在體內多處寄生，如穿過腸壁到達腹腔，引發腹腔炎症；當侵入大腦會形成腦型肺吸蟲病，導致頭痛、噁心、嘔吐等症狀，部分患者可出現偏癱、失語、失明、癲癇等，小明的案例則是被肺吸蟲入侵心臟，嚴重有生命危險。

小明的母親指，3年前回鄉小明曾在溪邊捉蟹生吃。（微博影片截圖）

小明的母親指，3年前回鄉小明曾在溪邊捉蟹生吃。（微博影片截圖）

小明3年前回鄉生吃螃蟹出事。（網上圖片）

3年前回鄉溪邊夫捉蟹 生吃蟹腳

小明母親憶起3年曾回鄉，當時小明在溪邊捉螃蟹，她想起小時候也經常捉蟹生吃，「小時候我們不是也吃過嘛」，兒子聞言很好奇，便拔下蟹腿生汽，「就嚐了一口」。因為小時候這樣吃沒出事，而且家鄉溪流清亮，沒想過會出問題。經驅蟲治療，小明的病情已受控，待觀察一段時間可出院。

淡水河鮮必要煮熟才可食

內地醫生提醒，食淡水河鮮必須確認煮熟再可進食，在家中料理河蟹、小龍蝦、螺、貝等淡水類活體食品，也務必要煮熟煮透。而廚房的菜刀及砧板一定要生熟分開，避免蟲卵或幼蟲交叉感染，在野外時更避免直接飲用生水，才能降低被寄生蟲感染的風險。