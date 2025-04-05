女子買新iPhone！店員助轉移資料　暗中偷存私密影片　1原因敗露

手機藏有不少個人私密資料，交到他人手小心被盜取資料。台中1名女子在電信店購買全新iPhone後，順勢要求男店員幫忙轉移舊手機資料，其間男店員發現女子手機相簿內藏有其私密照和影片，趁機將相關資料透過AirDrop傳送給自己。受害人回家後收到相關手機通知，她怒極報警，案件因而曝光。法官審理後裁定被告「無故取得他人電腦相關設備之電磁紀錄罪」罪成，入獄2個月，同時可以易科罰金。



受害女子舊手機存有個人私密影像。（示意圖/gettyimages）

傳送女顧客私密影像暗裏收藏

台媒於今年4月報道，案發2024年11月10日下午1時許，受害女子前往台中1間電信店購買新iPhone，同時請求劉姓男店員協助，將舊手機資料轉到新手機。過程中，劉男發現女子的舊手機內存有私密照和影片，起了色心後，趁機利用AirDrop傳送其中1張私密照和1段影片至自己手機。

被告色心大起，趁機利用AirDrop，傳送女顧客的1張私密照和1段影片至自己手機。（示意圖/gettyimages）

被告遭判囚2年 手機1原因獲發還

受害人回家後，新手機的通知欄顯示「資料分享」情況，擔心自己私密影像外洩，於是前往警局報案。警員經調查後鎖定劉男，他接受調查時承認罪行，檢方以涉嫌《妨害電腦使用罪》作出起訴，法官認為被告侵害受害人權益，考慮他認罪，但原告無意和解，裁定「無故取得他人電腦相關設備之電磁紀錄罪」成立，判處服刑2個月，但可易科罰金。

法官指出，被告手機相關影像在調查期間全數刪除，同時得到受害人確認，沒有證據證明相關影像仍然存在，但考慮到手機是日常用品，所以沒有沒收，終發還給被告。

（綜合）