CCTV直擊│旺中2港童偷手機配件　專業手法震驚網民　店舖發片尋人

盜竊行為必須杜絕。有旺角中心（旺中）手機配件店舖於社交平台發布影片，指有2名男童於店舖盜竊，且以蠱惑招數尋找落手機會，直斥「睇佢哋手法同膽量，應該係慣犯」。店舖指，事後特意等候半天，看2名男童會否回來付款，但由於2人沒有出現，於是在同晚報警處理，並在網上公開閉路電視（CCTV）影片，提醒其他行家小心。



事件引來網民熱議，批評2名男童「咁大膽，慣犯」；但亦有網民質疑店舖報警做法，認為2人只是小孩，應給予機會，「佢咃只不過細路仔，唔使報警搞大件事」。店舖回覆時強調，「報警唔係因為想置佢哋於死地，但至少都要畀個教訓佢哋」。



有旺角中心（旺中）手機配件店舖於社交平台發布影片，指有2名男童於店舖盜竊。（vy_mobile.accessories／影片截圖）

2港童旺中手機配件店盜竊

位於旺中的手機配件店舖「vy_mobile.accessories」於3月31日（星期一）下午4時許在社交平台IG及threads等發布閉路電視（CCTV）影片，指有2名男童於店舖盜竊，提醒其他同場店舖及同行小心，「咁細個學人偷嘢，睇佢哋手法同膽量，應該係慣犯，而家香港地做生意已經唔容易，仲要俾人偷嘢」。

CCTV直擊！2男童蠱惑招盜竊展輕鬆笑臉

影片長12秒，見到2名男童站在貨架前，有說有笑展現輕鬆笑臉，待左方穿黑色衣服男童選定貨品後，右方穿墨綠色衣服男童轉身疑似幫忙「睇水」，黑衣男童則直接拆開包裝取出貨品，留下空的包裝在貨架。得手後，2人隨即轉身離開，影片至此結束。

2名男童站在貨架前，有說有笑展現輕鬆笑臉。（vy_mobile.accessories／影片截圖）

待左方穿黑色衣服男童選定貨品後，右方穿墨綠色衣服男童轉身疑似幫忙「睇水」。（vy_mobile.accessories／影片截圖）

黑衣男童直接拆開包裝取出貨品，留下空的包裝在貨架。（vy_mobile.accessories／影片截圖）

黑衣男童直接拆開包裝取出貨品，留下空的包裝在貨架。（vy_mobile.accessories／影片截圖）

黑衣男童直接拆開包裝取出貨品，留下空的包裝在貨架。（vy_mobile.accessories／影片截圖）

2男童多次出手 店舖報警

店舖補充，2名男童已曾嘗試落手1次但不成功，有職員走近，他們於是「扮睇其他嘢」，再找機會落手，終得手離開，「佢哋走咗幾分鐘先發現，搵晒全部商場都搵唔到」。店舖同晚報警求助。

得手後，2人隨即轉身離開。（vy_mobile.accessories／影片截圖）

報警掀網民爭議 店舖：要畀教訓佢哋

網民看過影片議論紛紛，有人批評2名男童「咁大膽，慣犯」，同意報警處理，「屋企人教唔到佢，就社會嚟教佢」、「一定要報警由法官處理」。但亦有網民不認同店舖報警做法，認為2人只是小孩，應給予機會，「佢咃只不過細路仔，唔使報警搞大件事，樣你哋都放咗出嚟，叫佢哋歸還道歉就得，畀個機會人啦」。

店舖回覆時強調，「報警唔係因為想置佢哋於死地，但至少都要畀個教訓佢哋」。店舖指出，當日已刻意等了大半天，看2名男童會否回來付款，直到晚上11時2人仍沒出現，才報警處理。店舖又說，如果職員當場發現事件，「捉到佢，最多都係嚇下佢，未必會報警」，現時唯有用其他方法給予2人教訓，「睇佢哋都係小五、六／初中……咁細個都咁夠膽，分分鐘大個去搶嘢，打劫都會覺得好小事，我自己都係人父母，我都唔想下一代咁，想要咪叫屋企人買／自己儲錢買，而唔係去偷」。