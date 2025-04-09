人夫出軌人妻！正宮製「行蹤表」告知綠帽男　他崩潰怒告姦夫索償

遇到重大事件當然要詳細記錄，如果發現伴侶出軌，更加要寫得一清二楚！台灣1名人夫指控妻子和另1名已婚男子展開婚外情，他們至少出遊6次。綠帽夫坦言自己本身是不知道妻子出軌，但姦夫的時任妻子揭發姦情，甚至製作丈夫的「行蹤表」，繼而親自上門攤牌。綠帽夫得悉事件後，決定怒告姦夫，怒償80萬新台幣（約20.4萬港元）。法官經審理後，裁定男被告需賠償10萬新台幣（約2.55萬港元）。



男被告時任妻子揭發姦情，甚至製作丈夫的「行蹤表」，然後告知小三的丈夫。（示意圖/gettyimages）

被告妻子提供「行蹤表」 綠帽男始知姦情

台媒於今年4月報道，案件在台灣橋頭地院審理，慘載綠帽的原告指出，男被告由2022年3月至6月期間，頻繁致電其妻子，2人甚至相約出遊6次，而且發生關係，當時被告時任妻子先發現異樣，並將被告的行蹤製成列表。到了同年7月，被告妻子攜帶行蹤表、手機定位資料、手機通話紀錄、通話錄音等證據，親自上門攤牌，原告才驚悉妻子出軌，繼而怒告姦夫，索償80萬新台幣（約20.4萬港元）。

被告辯稱與原告人的妻子只是朋友關係，所謂證據都是其前妻透過非法手段取得，不應被考慮作證據，至於為何手機定位資料顯示他身處旅館，全因其工作性質需要出差，所以他會前往旅館休息，與原告人的妻子無關。

綠帽男崩潰怒告姦夫索償。（示意圖/gettyimages）

法官判處被告賠償10萬新台幣

但法官認為，被告妻子取得相關證據，目的保護自身配偶權益，如果沒有即時保存相關證據，恐怕日後無法再次取得，加上被告曾向朋友表示，其前妻當時每日都會打開GPS，留意其所在位置，可見前妻並非以暴力或脅迫手段取得證據，判處相關證據可以呈堂。

法官表示，根據現有證據，被告多次和原告妻子一起出遊，但無法證明他們有否發生性行為，判處被告賠償10萬新台幣（約2.55萬港元），案件仍可上訴。

（ETtoday新聞雲）