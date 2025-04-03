人夫健身教練出軌女會員│出遊同房過夜齊捱告　1原因她無罪他要賠

台灣發生涉及人夫健身教練出軌的事件。有人妻提告，指丈夫在1間健身中心擔任教練期間與1名女會員出軌，雙方不但以「寶貝」、「老公」相稱，而且入住同1間旅館房間過夜發生關係，因而向他們怒索60萬新台幣（約15.3萬港元）賠償。法官經審理後，認為現有證據無法證明女被告當時知道男被告已婚，故女被告毋須賠償，但男被告要賠償15萬新台幣（約3.83萬港元）。



郭男原本在1間健身中心擔任教練，被指和女被告發展婚外情。（示意圖/gettyimages）

人夫健身教練否認偷食女會員

台媒於今年3月報道，案件在台中地院審理，陳姓原告指出，她與郭姓男被告於2018年6月12日結婚，育有2名子女，郭男原本在1間健身中心擔任教練，女被告則是健身中心會員。原告人指控女被告當時明知道男方已婚，但他們仍然展開交往，平時會以「寶貝」、「老公」和「女友」等相稱，2024年6月更相約單獨出遊，甚至過夜發生關係，明顯侵害到其配偶權，最終導致夫妻於2025年2月13日離婚。陳女要求前夫與女被告賠償60萬新台幣（約15.3萬港元）。

女被告聲稱不知健身教練已婚

郭男承認大部份情節，但否認發生關係，所以與女被告仍然是一般正常朋友交往的範圍內。女被告認同男被告看法，指出自己經常相約男性友人外出消遣，並用親暱綽號稱呼男性友人，最重要的是她根本不知道男被告已經結婚。

健身教練被指與女會員入住同1間旅館房間過夜，並且發生性關係。（示意圖/gettyimages）

法官拒接納男被告口供 判賠15萬新台幣

法官認為，原告主張郭男同事都知道他已經結婚，郭男亦在社交平台上載家庭照片，認定女被告應該知道男方已婚，但每個人使用社交媒體的習慣各不相同，就算加了成為朋友，都不一定會看過朋友帳戶所有相片及帖文，無法藉此認定女被告明知道男被告已婚仍展開交往。

至於他們有否有發生性關係，法官表示，雖然男女被告否認，但出遊期間同住1間房間，他們無法提出合理解釋，所以沒有接納郭男口供，根據相片和社交媒體截圖，男女被告從嘉義玩到台中，曾經親密頭靠頭和拖手，女被告以「男友」稱呼郭男，相關行為超越一般朋友關係。不過，現有證據無法證明女被告是否知道郭男已婚，所以只是判處男被告賠償15萬新台幣（約3.83萬港元），案件仍可上訴。

（綜合）