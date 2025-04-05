港鐵大媽強行坐下！女童被擠到似「活埋」　阿媽即制止　後續曝光

身為成年人，這樣迫小童讓座，真的過意得去嗎？近日有網民在社交平台上載影片，稱坐港鐵時見到1名大媽上車沒位坐，竟強行擠到1名女乘客與女童中間落下，用蠻力將女童擠開。該名網民形容女童被擠到「似活埋咗咁」。女童母親及附近乘客見狀開聲表示不妥，而大媽最終迫讓座失敗，只好離開座位。



帖文引起網民熱議，表示應該即時出聲制止大媽行為，「唔開拖講經咩」、「見到呢啲情形要幫忙出聲」。



近日有網民發帖稱坐港鐵時，見到1名大媽強行在滿座的座位中間落坐，將椅上女童強行擠開。（「asme2105_」Threads影片截圖）

大媽擠開女童強行坐下

該名網民在社交平台Threads發帖，並表示日前乘坐港鐵時，見到對面兩人座位上坐了1名女子及1名女童，有大媽眼見已滿座仍強行擠到兩人中間坐下，「佢夾硬攝咗落去坐」。樓主認為大媽行為過分，鬧爆她「蝦細路女，講廣東話，影衰晒」、「黐X線老女人」；又指大媽緊貼女童，「迫到個細路女好似活埋咗」。

從照片可見，大媽強行坐於兩人中間後開始玩手機，而女童被迫到緊貼玻璃，整個人被大媽擋住。樓主指就算女童的母親開聲，大媽也不起身離開，「都唔起返身，話少少啫」。

大媽擠開女童，令女童被迫到緊貼玻璃。（「asme2105_」Threads影片截圖）

網民熱議：應即時制止

有網民留言指樓主應該即時出聲制止大媽，「唔開拖講經咩，呢啲真係請佢食兜鎚窩面」。而樓主就回應有了解事件並開聲，「我除耳機想了解咗係咪識嘅先，同時妹妹隔籬嗰個靚女都出咗聲問，之後就叫個大媽走」，並表示大媽最終「敗走」離開座位。

大媽最終「敗走」離開座位。（「asme2105_」Threads影片截圖）

網民同情女童無辜被擠壓

另有網民同情女童，稱「好似沙甸魚罐頭咁樣」、「點忍到心坐落個咁細嘅小朋友身上」，又有人批評大媽「賤格」。不少網民都認為如見到類似情況，應該開聲制止，「見到呢啲情形要幫忙出聲，聲討呢啲冇品，冇禮貌嘅人，等佢哋知醜下次唔好再做」、「即時就要X爆佢」。

（Threads）