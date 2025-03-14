港鐵老翁有禮問人可否讓座 乘客即這樣反應 小紅書女生：震驚了
撰文：夏洛特
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讓座與否總是引起爭議。近日有女生在小紅書發帖，指在港鐵遇到1名老翁因腿腳不便，上車後有禮而直接地向附近乘客詢問是否有人願意讓座。隨即有2名乘客站起來讓出座位，而老翁多次表達感謝。樓主稱對老翁的直接感到震驚，不少網民認為老翁有禮而明確地表達需要去請求他人讓座，應有很多人同意讓座，「遇到這樣的其實都挺願意讓座的」、「人家有禮貌的來問，我會讓」。
該名來港工作的女生在小紅書以「HK地鐵上老爺爺直接問有沒個位給我坐」為題發帖，表示日前乘坐港鐵時，發現1位老翁上車後，直接向車上乘客詢問「有無個位畀我坐？」，有2名乘客聞言即時站起來讓座，樓主見狀笑言「第一次遇到那麽直白的爺爺哈哈毫不內耗」。
老翁態度誠懇有禮
不過，樓主指老翁態度有禮，在請求他人讓座時不斷說「唔該晒」，並解釋因為腿部有問題故需要坐下。
樓主透露，過往曾見到有孕婦「肚子好大」但仍要站着，可能因為有座位的乘客沒有為意，而孕婦又不好意思開聲請求；反觀是次見到老翁有禮且直接的開口詢問，令她覺得「這個老爺爺的直白讓我震驚」。
網民認為有禮與否是關鍵
有網民回應樓主指認同老翁做法，並表示有時候坐着的乘客未必留意到他人情況，如能像老翁般有禮地說明自己的需要，並請求他人讓座，相信不少人樂意讓出座位，「我覺得這樣挺好的，明確說明自己的需要」、「遇到這樣的其實都挺願意讓座的」、「好似呢個老爺爺咁樣問，我反而好樂意讓座」、「人家有禮貌的來問，我會讓」。
不過，也有部份網民表示「不禮貌的就不一讓」，並指曾遇過長者無禮地要求讓座，「我上次身體不舒服就去坐了愛心座位，旁邊一個老太婆直接跟我說我太年輕了強行讓我讓座」、「讓人讓位置一句唔該都沒有，真沒禮貌」；另有則指「年輕人病了也希望能坐一下」、「你2蚊搭車，我足額搭車，你覺得我會讓？除非你好有禮貌」。
（小紅書）