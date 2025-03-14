港鐵老翁有禮問人可否讓座　乘客即這樣反應　小紅書女生：震驚了

讓座與否總是引起爭議。近日有女生在小紅書發帖，指在港鐵遇到1名老翁因腿腳不便，上車後有禮而直接地向附近乘客詢問是否有人願意讓座。隨即有2名乘客站起來讓出座位，而老翁多次表達感謝。樓主稱對老翁的直接感到震驚，不少網民認為老翁有禮而明確地表達需要去請求他人讓座，應有很多人同意讓座，「遇到這樣的其實都挺願意讓座的」、「人家有禮貌的來問，我會讓」。



有女生在小紅書發帖，稱在港鐵見到有伯伯有禮而直接地向附近乘客詢問是否有人願意讓座。（《仇老爺爺》劇照）

該名來港工作的女生在小紅書以「HK地鐵上老爺爺直接問有沒個位給我坐」為題發帖，表示日前乘坐港鐵時，發現1位老翁上車後，直接向車上乘客詢問「有無個位畀我坐？」，有2名乘客聞言即時站起來讓座，樓主見狀笑言「第一次遇到那麽直白的爺爺哈哈毫不內耗」。

老翁態度誠懇有禮

不過，樓主指老翁態度有禮，在請求他人讓座時不斷說「唔該晒」，並解釋因為腿部有問題故需要坐下。

樓主透露，過往曾見到有孕婦「肚子好大」但仍要站着，可能因為有座位的乘客沒有為意，而孕婦又不好意思開聲請求；反觀是次見到老翁有禮且直接的開口詢問，令她覺得「這個老爺爺的直白讓我震驚」。

有網民認為如能像老翁般有禮地說明自己的需要，並請求他人讓座，相信不少人樂意讓出座位。（資料圖片）

網民認為有禮與否是關鍵

有網民回應樓主指認同老翁做法，並表示有時候坐着的乘客未必留意到他人情況，如能像老翁般有禮地說明自己的需要，並請求他人讓座，相信不少人樂意讓出座位，「我覺得這樣挺好的，明確說明自己的需要」、「遇到這樣的其實都挺願意讓座的」、「好似呢個老爺爺咁樣問，我反而好樂意讓座」、「人家有禮貌的來問，我會讓」。

不過，也有部份網民表示「不禮貌的就不一讓」，並指曾遇過長者無禮地要求讓座，「我上次身體不舒服就去坐了愛心座位，旁邊一個老太婆直接跟我說我太年輕了強行讓我讓座」、「讓人讓位置一句唔該都沒有，真沒禮貌」；另有則指「年輕人病了也希望能坐一下」、「你2蚊搭車，我足額搭車，你覺得我會讓？除非你好有禮貌」。

（小紅書）